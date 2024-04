'UPLAŠENI SMO' - Muž i žena renovirali kuću, a kada su videli šta je ispod podnih dasaka usledio je ŠOK (FOTO)

Muž i žena iz Engleske su ostali u čudu nakon što su otkrili tajni skriveni bunar dubok 3 metra usred njihove dnevne sobe.

Šanija Lojd (28) i njen partner Ros Benet (25) podizali su daske u podu u svojoj kući kada su naišli na prsten od cigala sa dubokom jamom.

Lokalne arhive otkrile su njihovu da je njihova dvosobna kuća na mestu nekadašnje farme u Koventriju.

Šanija, koja radi u pošti i njen muž Ros, električar, nameravaju da od bunara naprave sto - dodajući staklenu ploču i svetla unutra.

Šanija je rekla: „Nismo mogli da verujemo.Donekle sam zaista uzbuđena, ali sam i uplašena. Ros misli da je to super.

"Ipak sam gledao "Prsten" i "Kad jaganjci utihnu", tako da sam pomalo uplašen i uzbuđen," kaže Ros.

Kuću kupili u novembru

Šanija i Ross su kupili kuću za 224.933 eura u novembru.

Couple discover secret 10ft deep well in the middle of their living room as they renovated their two-bed Edwardian house https://t.co/EKTGHJPi1d pic.twitter.com/YSJtDaEaDc