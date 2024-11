Šok i neverica: Jelena svojim izlaganjem o Ivanovom i njenom druženju ostavila učesnike bez teksta! Skriva razlog njihove bliskosti?! (VIDEO)

Svi ostali u čudu!

Voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić u emisiji ''Pretres nedelje'', kako bi se osvrnula na odnos sa Ivanom Marinkovićem.

- Jelena, Ivan i ti ste postali prisniji nakon razvoda. Deluje kao da ste u vezi - rekao je voditelj.

- Imali smo ovak odnos slične sezone. Nismo bili tada složni, kao što nismo ni sada. On stalno zvoca, čak i za najmanje sitnice. Meni to smeta. Ne želim da ulazim u rasprave. Dok smo bili zajedno, nije sa mnom pričao, tek sad nemam nameru da pričam. Jedino moja porodica zaslužuje da dobije objašnjenje od mene, jer verujem da njima nije lako jer s njim pričam nakon svega - istakla je Jelena.

- Mnogi misle da si s njim sad dobra da te ne bi tužio - dodao je voditelj.

- Mnogo stvari se izdešavalo. On je i sam rekao da želi da me dovede do toga da se diskvalifikujem, pa je posle toga promenio ponašanje. Iskreno, ja ne menjam stvari koje ovde pričam. Rekla sam da mu se ne pravdam, nikome se apsolutno ne pravdam - kazala je Jelena.

- Kako sad to, a rastali ste se zbog Rajačića? - upitao je voditelj.

- On se meni jeste dopadao, ali čim se rijaliti završio, videla sam da on nije iskren. Ja sam adminima naših zajedničkih fan stranica rekla da se ne nadaju da ćemo biti zajedno. Njemu sam rekla šta mislim. Ne želim da s njim budem dobra nakon uvreda koje mi je uputio - istakla je Jelena.

Autor: S.Z.