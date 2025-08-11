Brnabić: 'Srbija koju bi vodili blokaderi, bila bi zemlja u kojoj bi zakoni važili za sve - osim za njih' (VIDEO)

Ana Brnabić prokomentarisala je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks objavu blokadera da "niko ne sme da utiče na tužilaštvo", pa podsetila na njihovu odluku da organizuju protest ispred Trećeg osnovnog tužilaštva.

"Danas nam blokaderi poručuju da niko ne sme da utiče na tužilaštvo i da zakoni moraju da važe za sve, a svaki dan do danas su vršili otvoren pritisak i na tužilaštvo i na sudove!

Danas su ljudima u Srbiji blokaderi ponovo poručili da bi Srbija koju bi oni vodili bila zemlja u kojoj bi zakoni važili za sve - osim za njih.

Blokaderska Srbija u par primera: Niko ne sme da pokaže fotografiju tužioca za organizovani kriminal kako slavi i veseli se sa organizovanim kriminalcima, ali oni smeju da prete i vrše pritisak i na tužilaštva i na sudove. Oni biju ljude, napadaju porodice i maltretiraju decu, ali su svi osim njih batinaši i huligani.

Profesore, a posebno dekane i rektore, niko ne sme krivo da pogleda, targetira i daleko bilo bije, osim naravno, samih blokadera.

Oni smeju da ih tuku, a kad dođe hitna pomoć, oni im ne dozvoljavaju da zbrinu povređene, već im buše gume na vozilu. Prelepo jedno mesto u kome ama baš niko ne želi da živi. Tako su se i ispumpali," napisala je Brnabić.

Opširnije pogledajte u videu:

Autor: Dalibor Stankov