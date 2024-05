Da stalno imate novca! Komšijama jedno nikada ne pozajmljujte, evo i zašto

Staro narodno verovanje otkriva šta nikako ne treba pozajmiti komšijama ako želite obilje bogatstva.

Način na koji upravljamo svojim novcem može značajno uticati na finansijsku stabilnost u domaćinstvu. Postoje stara verovanja koja su se prenosila s kolena na koleno, prema kojima se novac treba tretirati na određen način.

Prema tim uverenjima, traženje povišice treba ostaviti za sredu, a nikako ne treba pozajmljivati novac prijateljima ili poznanicima u utorak. Veruje se da je jutro najpovoljnije vreme za davanje i primanje novca, dok obavljanje finansijskih transakcija uveče može dovesti do materijalnih nevolja.

Važno je smanjiti potrebu za pozajmljivanjem novca, ali uvek budite spremni da ga pozajmite onima kojima je potreban.

Plata bi trebalo da ostane netaknuta taj dan kada je primite - nemojte potrošiti ni dinar. Prema verovanjima, cela suma novca bi trebalo da "prespava" u vašem domu.

Isto tako, izbegavajte pozajmljivanje stvari kao što su hleb ili so komšijama, jer se veruje da to može dovesti do finansijskih problema u vašem domu.

Takođe, nikako ne čistite mrvice sa stola rukom, jer se veruje da to može dovesti do teškoća u privlačenju novca u budućnosti.

Pare ne vole oštećene čepove ili otpala dugmad. Ako primetite takve sitne nedostatke na odeći, odmah ih popravite.

Prema verovanju, drška metle treba da bude okrenuta nadole kako bi se novac zadržao u domu.

Pomoću jedne novčanice napravite trougao i stavite je u najmanju pregradu novčanika. Takođe, u novčaniku bi trebalo da držite svoj prvi zarađeni novac ili makar deset dinara od osobe koja je dobra prema vama.