Sutra pored Zemlje proleće 'ubica planeta': Evo šta znamo o ogromnom asteroidu koji se kreće brzinom od 93.000 km/h

Ogromni asteroid, nazvan “ubica planeta”, proći će pored Zemlje 27. juna, ali ne morate brinuti.

Naučnici procenjuju da će masivna stena (2011 UL21) biti udaljena od naše planete 6,6 miliona kilometara, i kretati se brzinom 93.000 km/h.

Asteroid prečnika 2,5 kilometara, tokom sutrašnjeg dana, biće najbliži Zemlji u poslednjih 110 godina.

Interesantno, NASA ga je zvanično kategorisala kao “potencijalno opasan objekat” zbog veličine i orbite u kojoj se kreće, prenosi Daily Star.

2011 UL21 kruži oko Sunca jednom u tri godine na udaljenosti koja je 1,3 puta veća od prosečne udaljenosti između Zemlje i Sunca.

🌎 Mountain-size 'planet killer' asteroid will make a close approach to Earth this week — and you can watch it live ❗️📺 pic.twitter.com/thtPVffz2K