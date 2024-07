Jeziva sudbina devojčice koju su zvali MORSKO SIROČE: Plutala 84 sata otvorenim morem - Kada je policiji otkrila ko je, njen otac se UBIO!

Fotografija iz 1961. godine prikazuje jedanaestogodišnju Teri Džo Dupero kako sama pluta na čamcu za spasavanje blizu Bahama. Nakon što je grčki teretni brod "Kapetan Teo" pronašao Teri Džo, otkrivena je mračna i tragična priča o brutalnim ubistvima njene porodice na luksuznoj jahti "Bluebelle".

Događaji koji su doveli do njenog preživljavanja šokirali su svet i postali medijski fenomen.

Na fotografiji iz 1961. godine vidi se jedanaestogodišnja Teri Džo Dupero kako sama pluta na čamcu za spasavanje u vodama blizu Bahama. Oficir grčkog teretnog broda "Kapetan Teo", Nikolaos Spakidakis, primetio je Teri dok je skenirao severozapadni kanal, između dva velika ostrva Bahama.

Photo of 11 year old Terry Jo Duperrault "the Sea Orphan" who had been adrift without food, water or shelter when rescuers found her clinging to a small dinghy almost four days after her entire family was murdered at sea by the captain of the Bluebell in 1961. pic.twitter.com/shWHOdA8Zl