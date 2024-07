'Čovek koji me je zlostavljao je ovde u publici' Snažan govor misice izazvao muk u sali, a onda su krenule ovacije i aplauz! (VIDEO)

Aleksis Smit iz okruga Batler, postala je Mis Kanzasa 8. juna nakon što se izborila za ovu titulu među 25 najlepših devojaka. Smit koja ima 25 godina je tek treća Afroamerikanka koja je osvojila ovu titulu, prenosi People.

Ono po čemu je posebno postala zapažena u javnosti jeste njena izjava da bi njen fokus kao buduće mis te zemlje bila borba da se "eliminišu nezdrave i nasilne veze" što je naglasila u jednom od intervjua tokom takmičenja.

Ipak, ono po čemu je postala viralna i poznata u javnosti je njena izjava koja je ostavila ljude u šoku i koja je postala viralna.

- Neki od vas u publici su me videli veoma emotivnu, jer je moj zlostavljač danas ovde. Ali, to me neće sprečiti da budem na ovoj sceni Mis Kanzasa i predstavljam se kao sledeća misica ove zemlje. Moja zajednica i ja zaslužujemo zdrave odnose. Zaslužujemo život bez nasilja u porodici - rekla je ona tom prilikom.

Nakon što je ovaj snimak 16. juna podeljen na njenom zvaničnom Tviter profilu, postao je viralan i počeo je da kruži intrnetom. Pored snimka ona je objavila i referencu za njenu platformu za društveno koristan rad koju prati poruka "naše vreme je sada za zdrave odnose".

Ova inspirativna objava misice je privukla veliku pažnju, ali i pohvale korisnika društvenih mreža. Ljudi su joj uputili reči podrške, rekavši joj kako su zbog takvih poput nje, ponosni na svoju državu.

- Kakav neverovatan način da povratiš svoju moć. Naježio sam se. Znam da ima i drugih žrtava koje sada gledaju znajući da nisu same - napisao joj je poruku jedan korisnik te mreže.

Mlada žena je inspirisala mnoge svojom izjavom i samopouzdanjem koje je povratila nakon teškog perioda provedenog u nasilnoj vezi, a njena motivišuća poruka se širi društvenim mrežama bez zaustavljanja.



- Kao Mis Kanzasa, moja platforma je ukorenjena u osnaživanju ljudi da se oslobode ciklusa nasilja u porodici i nezdravih odnosa. Moj odgovor na sceni, odražava moju posvećenost negovanju sveta u kome se svaki pojedinac oseća bezbedno, cenjeno i ovlašćeno da napreduje - rekla je ona za People.

Misica je izjavila da je kroz ovaj izbor uspela da osnaži svoj glas i da se zalaže za one koji se osećaju usamljeno i ućutkano, prenoseći svoju priču, kako bi inspirisala druge i stvorila društvo koje živi bez straha i zlostavljanja. Aleksis je rekla da je traumatično iskustvo osetila na svojoj koži i to sa 14 godina. U jednom intervjuu priznala da je skoro svaka žena u njenoj porodici bila pogođena nasiljem u porodici, međutim, njena trauma vuče korene iz nasilne veze.



Aleksis je kasnije priznala da je prva veza ostavila negativan trag i traumu u njenom životu. U vezu je ušla vrlo mlada i taj odnos je trajao do pre pet godina, zbog čega se još uvek suočava sa posledicama.

Ona je u izjavi na Facebook platformi otkrila da je tokom izbora za mis "njeno iskustvo poprimilo neočekivani obrt, kada je neko od koga se oporavljala pokušao da poremeti njen mir."

- Umesto da utihnem, izabrala sam da živim svoju viziju za bolji svet. Vratila sam svoju moć - ne samo za sebe, već i za svoje snove i za sve koji me gledaju i slušaju. Ovde se ne radi o izbegavanju drugih, već se radi o pretvaranju našeg bola u svrhu i kanalisanju na način koji ujedinjuje i podiže - rekla je ona tom prilikom.

Autor: Dubravka Bošković