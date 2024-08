Način na koji ovi ljudi vode ljubav pokazuje svu bizarnost sveta: Većina misli da su u ovih 6 zemlja najprljaviji odnosi

Odnos prema seksu se razlikuje od države do države. Seksualni običaji su u potpunosti različiti, a u nekim zemljama i izuzetno čudni i neshvatljivi

Iako je 21. vek, seks se i dalje smatra tabu temom o kojoj ljudi ne vole rado da govore. Međutim, ono što je interesantno u vezi sa njim, to je da narodi širom sveta imaju potpuno različite predstave o seksu i sasvim drugačije afinitete.

Na primer, da smo se rodili negde u Rumuniji, gde je opšteprihvaćeno mišljenje da je oralni seks poniženje za ženu, verovatno bi nam bilo sasvim uobičajeno da ovu vrstu seksa i izbegavamo. Reč "normalno" ima sasvim drugačije značenje po pitanju seksa na različitim stranama sveta.

Evo koji su nekima sasvim normalni, a nekima najneobičnji seksualni rituali koje ljudi praktikuju širom zemljine kugle.

Seks-odred iz Guama

Malo pacifičko ostrvo Guam spada pod Mikroneziju, deo je SAD i na njemu je zabranjeno stupati u brak sa devicama. Dakle, dok većina sveta podržava devičanstvo pre braka, na Guamu rade upravo suprotno.

Zato lokalna vlada redovno unajmljulje odred mladića koji obilazi lokalna sela i uzima nevinost mladim devojkama. Ono što je još zanimljivije je da im one za to čak i plaćaju.

Indonezijski praznik Pon

Paganske vere uvek imaju najbolje rituale, a takav je i indonezijski praznik Pon. Iako je Indonezija danas većinom islamska zemlja, u manjim sredinama su se zadržala paganska verovanja. Sedam puta godišnje pripadnici ove vere odlaze na hodočašće do svete planine na Javi, da bi prizvali dobru sreću za sebe i svoje bližnje.



To čine tako što na planini imaju seks s nekim ko nije njihov supružnik, ali da bi im se želje ispunile, to mora da bude s istom osobom svih sedam puta u godini. Ovo se čini kao idealna dozvola za prevaru i još se zauzvrat dobija bonus dobre sreće.

Francuzi vole svingovanje

Svingovanje, odnosno menjanje partnera s drugim ljudima, svake godine dobija sve više i više na popularnosti. To uglavnom praktikuju uvek seksualno slobodoumni Francuzi, pa je tako 27 procenata njih priznalo da vole ovaj oblik zabave. Međutim, čak 4o odsto Francuza je učestvovalo u orgijama. Ovaj podatak verovatno tera konzervativnije ljude da se krste, a one malo slobodnije da kupe kartu za Pariz. I to ne zbog Ajfelovog tornja.

Seks u javnosti je hit u Velikoj Britaniji

Britanci se, prema statistici, smatraju vrlo perverznim narodom. Možda to nikada ne biste rekli s obzirom na njihovu ozbiljnost, ali brojke govore da je omiljena zabava većine Britanaca "dogging", odnosno seksualni odnosi u javnosti. Britanci naprosto obožavaju da imaju seks dok ih drugi ljudi gledaju.

U blizini Londona, u mestu Putenham, postoji poljana koja je namenjena isključivo "doggingu". Preko dana ljudi su u mogućnosti da posmatraju akcije gej seksa, a noći na poljani su predviđene za posmatranje heteroseksulanih odnosa.



Stari Sloveni su imali snohačenje

Podrazumeva seks između snaje i svekra. Ovaj je običaj, koji potiče iz vremena slovenskih zajednica, bio je rasprostranjen na području Pomoravlja i u Vranju, gde se prenosio s kolena na koleno. Nastao je, reklo bi se, iz nužde, kada su se maloletni dečaci ženili odraslom devojkom pa je u tom slučaju otac, odnosno svekar, obavljao bračnu dužnost. Snohačenje je postojalo do punoletnosti sina, a često su se rađala deca kao rezultat ovog bizarnog običaja.

Trag ovog običaja zabeležen je u romanu “Nečista krv” Bore Stankovića.

U Polineziji deca posmatraju roditelje dok imaju odnose

Posebno bizarnim smatra se praksa na pojedinim ostrvima u Polineziji, gde je bilo sasvim normalno posmatrati roditelje dok imaju seksualne odnose, prenose mediji.

Autor: Dubravka Bošković