Instagram dobija nov način povezivanja sa poznatim muzičkim servisom: Poznati i detalji

Meta i Spotify rade na novoj funkciji koja će omogućiti korisnicima Instagrama da u realnom vremenu dele muziku koju slušaju, na način koji podseća na stari MSN Messenger.

Ova nova funkcija, nazvana "Share from Spotify", povezaće Instagram nalog sa Spotify platformom, čime će se automatski prikazivati pesme koje korisnik trenutno sluša.

Korisnici će imati mogućnost da automatski podele pesme koje slušaju putem beleški na Instagramu. Beleške će se pojavljivati u DM tabu ili na profilu korisnika, što će omogućiti prijateljima da u svakom trenutku vide šta slušaju njihovi kontakti.

#Instagram is working on a feature that allows you to continuously share what you're listening to on #Spotify through notes 👀 pic.twitter.com/T07n9ZFcSX