Asteroid '2024 ON' u septembru prolazi pored Zemlje: Biće vidljiv za OVE stanovnike naše planete

Stanovnici severne hemisfere će ovog meseca moći da vide asteroid ''2024 ON'' dok bude prolazio pored Zemlje na astronomski bliskoj, ali bezbednoj udaljenosti.

Asteroid je širok oko 220 metara, a od Zemlje će u prolazu biti udaljen nešto manje od 100.000 kilometara, što je otprilike 2,6 puta veće od razdaljine između naše planete i Meseca, saopštila je platforma Virtual Telescope Project, prenosi Njujork post.

⚠️This is the potentially hazardous asteroid 2024 ON, imaged last night via our robotic facility, while it is approaching us for its fly-by with the Earth later this month.

