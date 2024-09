Region u ŠOKU: Ivan pokojnoj ženi na spomenik pored imena stavio bizarnu stvar, reakcije se samo nižu

U eri društvenih mreža, kad više ništa ne može da ostane 'anonimno' i tajno, u javnost je dospela fotografija jednog spomenika sa groblja u Hrvatskoj, a fotografija pokojnice izazvala je vrlo burne reakcije javnosti.

Naime, suprug pokojne Hrvatice podigao je ženi nadgrobni spomenik, a onda odlučio da slika na njemu bude zajednički trenutak iz Makarske - u kupaćim kostimima. S obzirom na to da je žena doživela vrlo lepe godine, odnosno da je umrla u dobi od 88 godina, Ivan, kako je ime supruga preminule žene, postavio je fotografiju iz mladosti i sa letovanja, koje je zasigurno oboma mnogo značilo.

Ipak, njegov potez na društvenim mrežama nije naišao na preveliko oduševljenje, pa su korisnici društvene mreže X, nekadašnjeg Tvitera, gde je fotografija spomenika postala viralna, imali veoma osuđujuće komentare za ovaj potez udovca iz Hrvatske.

"Bože, saučuvaj nam pamet u starosti"

"To je lijepa naša", "Ne kaže se džabe - samo da mi Bog u starosti sačuva pamet", "Isuse, šta su moje oči videle", "Ne, ne, opakih glava ima pod ovom nebeskom kapicom", samo su neki od negativnih komentara ispod posta na pomenutoj društvenoj mreži.

Ipak, nisu svi ovakav prizor doživeli na isti način. Mnogi su se raznežili i zaključili da je ovaj gospodin samo želeo da zauvek ovekoveči jednu od, očigledno, najlepših uspomena. Bilo je i onih tviteraša koji su naveli da i njihove bake i deke imaju slične fotografije na nadgrobnim spomenicima.

"Ovo je za uspomenu i dugo sećanje", "Vickasta familija, ali to je njihova stvar. Ako im je tako lakše i lepše - neka, pustite ih", "To je te ljude činilo srećnima do kraja života", "Mene je ovo rasplakalo", pisali su oni koji su imali da dodaju i koju lepu reč na postupak Hrvata.

