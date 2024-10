Kad čujte šta znači izraz 'Jel ti maca pojela jezik', više ga nikad nećete koristiti: Poreklo je bolno i surovo

U narodnom govoru postoje brojni izrazi koje decenijama koristimo, a za neke i ne znamo šta zapravo znače i kako su nastali. Jedan od njih je i " jel ti maca pojela jezik". Ovaj naizgled simpatičan izraz krije jezivo značenje.

Maca ti je pojela jezik” danas se kaže za osobu koja iznenada zaćuti ili bude pobeđena argumentom u raspravi. Ipak, većina ljudi ne zna da je poreklo izreke prilično staro.

U zvaničnim izvorima na engleskom, prvi put je upotrebljena 1881. u jednom tekstu u magazinu “Bayou’s Monthly” broj 53 sa naslovom “Has the cat got your tongue, as the children say?”

Ipak, jedna od priča vezanih za poreklo ove izreke, na opšte iznenađenje, nema nikakve veze sa mačkama! Poreklo izreke treba tražiti u surovom načinu kražnjavanja u engleskoj mornarici tokom 18. i 19. veka.

Naime, za manje prekršaje, poput nepoštovanja nadređenih, spavanja na straži ili pijanstva, izgrednici su bili kažnjavani šibanjem bičem sa devet šiba koji se zvao “Mačka sa devet repova” ili “Kapetanova kći” (sličnu naprava danas se koristi u nekim samo-mazo tehnikama).

Bilo je to prilično surovo oružje! Nesrećni mornar bi bio zavezan na palubi broda i šiban naočigled čitave posade obično do krvi! Bol je bio toliko jak da je veliki broj žrtava nakon izvršenja kazne neko vreme bio potpuno nem. Da li od šoka ili čistog straha da bi sličan usud mogao da im se ponovi tek, mornari koji bi prošli ovu kaznu dugo nakon ne bi izgovarali ni reč, a njihovi sadrugovi, naročito kada popiju koju čašicu ruma više, išli bi za njima podsmevajući im se i govoreći: “Maca ti je pojela jezike?!” kako bi ih dodatno mučili.

Autor: Marija Radić