12 dana pešačili kroz užareni pesak i peščane oluje: Posle pređenih 160 km otkrili neverovatne stvari

U pustinji Namib razbacano je pravo blago kamenih alata iz davne prošlosti.

O tom blagu se malo zna jer je do njega teško stići, a užareni pesak zapadne Namibije čini ceo prostor gotovo neprohodim. Ipak, dvojica istraživača - profesor Dominik Stratford i dr Džordž Lider - rešili su da ispitaju arheološke ostatke u njoj, pa su pešačili kroz jedno od najopasnijih mesta na svetu punih 12 dana i prešli 160 kilometara.

Tokom ove ekspedicije otkrili su neverovatne stvari o našem poreklu.

Eksperti povezani sa Univerzitetom Vitvatersrand i Koledžom Nju Džerzija osmislili su plan da prate tok drevne reke Condab, koja je nekad proticala od centralnog dela ka moru, kroz oblast koja je danas Nacionalni park Namib-Naukluft, saopštio je Univerzitet Vitvatersrand iz Johanezburga.

Njihov cilj je bio da nađu dokaze o životu ljudi i hominina na ovim prostorima.

Namibija je i dalje prilično nepoznata teritorija za arheologe i paleoantropologa jer je malo toga ispitano. Nijedan fosil ranih hominina nije dosad otkriven, ali Stratford veruje da su tu i samo čekaju da budu pronađeni.

In search of evidence of ancient human existence, researchers traverse the inhospitable Namib desert.



Two researchers head out on foot across the Namib desert in search of the stone age tools.



Based.https://t.co/xNHLkOfKpu