Jedan KONTINENT SE CEPA NA 2 DELA, planeta dobija NOVI OKEAN?

Stručnjaci u poslednje vreme pričaju o pojavljivanju novog geološkog fenomena - šestog okeana planete Zemlje. Iako stručnjaci istražuju našu planetu već generacijama, svaki dan uče nove stvari.

U poslednjim godinama, istraživači su otkrili da se dva dela kopna Afrike, koja čine drugi po veličini i drugi po broju stanovnika kontinent, počinju da se razdvajaju.

To je otvorilo put za novi okean koji će se protezati kroz sredinu tog kontinenta. Ako se stvari nastave ovim tempom, mogli bismo uskoro videti situaciju u kojoj će zemlje poput Zambije i Ugande dobiti svoju obalu, uprkos tome što su trenutno bez izlaza na more.

Iako mnoge promene na Zemlji možda nisu očigledne golim okom, tektonske ploče se neprekidno kreću. Zemljina litosfera, koja se sastoji od kore i gornjeg dela omotača, podeljena je na nekoliko ovih tektonskih ploča.

Kretanje tektonskih ploča u određenom delu sveta menja našu planetu kakvu poznajemo.

Pukotina se nalazi na granici 3 tektonske ploče

