Da li je rešena misterija jednog od najvažnijih izuma u istoriji? Istraživači pronašli vezu staru 6.000 godina

Poreklo pisma u Mesopotamiji leži u slikama otisnutim sa pečatnih cilindara na glinene tablice i druge predmete. To je otkrila istraživačka grupa sa Univerziteta u Bolonji.

Oni su identifikovali seriju veza između znakova urezanih na tim cilindrima, starim oko 6.000 godina, i nekih znakova proto-klinastog pisma razvijenog u Uruku, gradu na prostorima današnjeg Iraka, oko 3000. godine pre nove ere.

Studija objavljena u žurnalu Antiquity otvara novi put za istraživače nastanka pisma, saopštio je Univerzitet u Bolonji, a mogao bi i da pomogne istraživačima ne samo da shvate značenje znakova na pečatnim cilindrima, već i da dešifruju mnoge nepoznate znake proto-klinastog pisma.

- Konceptualni skok sa simbolizma pre nastanka pisma do samog pisma je značajan razvoj u ljudskoj kognitivnoj tehnologiji. Nastanak pisma predstavlja prelazak iz praistorije u istoriju, a otkrića u ovoj studiji premošćuju taj jaz prikazom kako su neke kasne praistorijske slike inkorporirane u jedan od najranijih sistema pisanja – objasnila je Silvija Ferara, profesorka Odeljenja za klasičnu filologiju i italijanske studije na Univerzitetu u Bolonji.

Pečatni cilindri i znakovi

Uruk je jedan od prvih gradova koji su nastali u Mesopotamiji i bio je neverovatno važan centar tokom 4. milenijuma pre nove ere. Imao je uticaj na veliki prostor od današnjeg jugozapadnog Irana do jugoistočne Turske.

U ovom regionu pojavili su se i pečatni cilindri. Obično su bili napravljeni od kamena i na njima su bile ugravirane serije znakova, a kada su se valjali po glinenim pločama ostavljali su otisak. Od sredine 4. milenijuma pre nove ere, pečatni cilindri korišćeni su kao deo sistema računovodstva kojim su praćeni proizvodnja, skladištenje i transport različite robe, posebno poljoprivrednih i tekstilnih proizvoda.

U tom kontekstu pojavilo se proto-klinasto pismo: arhaična forma pisanja u kojoj su korišćene stotine piktografskih znakova, od kojih je polovina i danas nije dešifrovana. Kao i pečatni cilindri, proto-klinasto pismo korišćeno je za računovodstvo, mada uglavnom u južnom Iraku.

- Bliska veza pečata i razvoja sistema pisanja u jugozapadnoj Aziji dugo se zna, ali odnos između specijalnih pečatnih cilindara i oblika znakova skoro da nije ispitan. Ovo je bilo naše početno pitanje: da li su znaci na pečatima doprineli značajno razvoju znakova u prvom pismu u regionu? – rekla je Ferarara.

Da bi dobili odgovor, istraživači su sistematski poredili dizajn na cilindrima sa proto-klinastim znacima, tražeći veze i u grafičkom rešenju i u značenju.

