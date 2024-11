Ostvarilo se još jedno proročanstvo 'Simpsonovih': Detalj sa ovogodišnjih izbora u Americi predvideli sa 'jezivom preciznošću' (FOTO)

Nakon pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima u Americi fanovi “Simpsonovih” smatraju da su kreatori serije još jednom uspeli da predvide budućnost, a ovog puta radi se o izbornoj mapi Amerike.

Naime, 2000. godine emitovana je epizoda 11. sezone “Bart to the Future” i od tada je bila često citirana. Reč je o epizodi u kojoj žena postaje predsednica Amerike, a mnogi su smatrali da će prema “proročanstvu” serije Kamala Haris biti na čelu zemlje.

Nakon što se to nije desilo, fanovi su pronašli detalj iz ove epizode koji se ipak poklapa sa stvarnošću, i to prilično neverovatno. Iako je u epizodi prikazano da je žena (Lisa Simpson) osvojila izbore, što se u stvarnosti nije desilo - mapa koja se nalazi u pozadini je neverovatno slična onoj koja odgovara trenutnom stanju nakon američkih izbora.

Na društvenoj mreži X (Tviter) korisnici su se čudili kako je moguće da su pogodili izbornu kartu s “jezivom preciznošću”, a neki su se pitali da li je moguće da su “‘Simpsonovi’ iz budućnosti dobili bukvalno tačnu mapu ovih izbora”.

WTF SIMPSONS ARE FROM THE FUTURE THEY GOT LITERALLY THE EXACT MAP FROM THIS ELECTION #ElectionDay #USAElection2024 #Kamala4President #Harris_Walz2024 pic.twitter.com/9tthDd5mS5