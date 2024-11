POGLEDAJTE SLIKE! Ovaj čovek tvrdi da je 'TAJNO DETE' Čarlsa i Kamile: Izneo niz dokaza, traži DNK test i kaže da je isti otac

Sajmon Dorante-Dej je postao poznat zbog svojih tvrdnji da je "tajno" dete britanskog kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Iako nema zvaničnih dokaza koji bi podržali ove tvrdnje, Dorante-Dej je nastavio da iznosi svoje argumente, verujući da su određeni fizički i porodični detalji dovoljno uverljivi da podrže njegovu tvrdnju.

Njegove tvrdnje se baziraju na nekoliko ključnih tačaka. Pre svega, on tvrdi da je sličnost u crtama lica između njega i drugih članova kraljevske porodice, posebno između njega i kralja Čarlsa, toliko velika da pokazuje sličnost koja bi mogla biti znak krvne povezanosti. Poređenje lica sa princom Vilijamom i princom Harijem je, prema njegovim rečima, dokaz da su, kako on tvrdi, stvarni Čarlsovi sinovi, Vilijam i Hariji, "manje slični njemu nego što je on sam kralju Čarlsu".

- Ovo poređenje Vilijama, mene, Čarlsa i Harija pokazuje nešto vrlo jasno, nema doslednosti. Činjenica da se leva strana mog lica identično poklapa sa Čarlsovom, dok ni Vilijamova ni Harijeva ne, postavlja očigledno pitanje, ko su pravi Čarlsovi sinovi? - naveo je.

Dorante-Dej je također tvrdio da su se Kamila i Čarls upoznali tokom sredine 1960-ih, što je, kako on veruje, u suprotnosti sa zvaničnom verzijom da su se njihov odnos razvio tek 1970-ih godina.

Za sve ove tvrdnje, Dorante-Dej se oslanja na tvrdnje svoje babe i dede, koji su navodno radili u službi kraljevske porodice, što bi moglo ukazivati na mogućnost da su postojale tajne u vezi sa njegovim poreklom. Da bi potvrdio svoje tvrdnje, on je pozvao na sprovođenje četvoročlanog testa očinstva, kako bi konačno razjasnio ove spekulacije.

Dorante-Dej je rođen 1966. godine i usvojio ga je par po imenu Karen i David Dai kada je imao oko osam meseci. U vreme njegovog rođenja, kralj Čarls je imao 17 godina, a Kamila 18 godina. Njegovi baba i deda, Vinifred i Ernest Bovlden, služili su kraljici i princu Filipu u kraljevskom domu.

Uprkos njegovim naporima, uključujući i pravne pokušaje i objavljivanje fotografija koje navodno potkrepljuju njegove tvrdnje, ne postoji nikakav zvanični odgovor ili potvrda od strane britanske kraljevske porodice. Njegove tvrdnje i dalje ostaju u domeni spekulacija i teorija.

Zanimljivo je da su, kako Dorante-Dej tvrdi, tri stvari koje ga motivišu da se nastavi boriti za istinu: reči njegove bake, sećanja iz detinjstva koja ga podsećaju na njegovu povezanost sa kraljevskom porodicom, kao i bol koji oseća, verovatno zbog nepoznanica o svom poreklu.

Ova priča ostaje vrlo kontroverzna, a mnogi je vide kao deo šire diskusije o tajnama i skandalima u okviru britanske monarhije, koja je često bila predmet javnih spekulacija i teorija.

Pre dve nedelje kraljevski par je boravio u Australiji, tokom zvanične posete.

Australijanac koji tvrdi da je "tajno dete" kralja Čarlsa i kraljice Kamile izazvao je tada visoki stepen pripravnosti u Kraljevskoj sigurnosnoj službi, kako su preneli mediji. Sa najavom minule kraljevske turneje, gospodin Dorante-Dej je nagovestio planove da se suoči sa kraljevskim parom prilikom njihovog dolaska u Sidnej.

Gospodin Dorante-Dej je u maju izjavio: "Šta ću da uradim ovaj put? Pa, bio bih vrlo glup ako ne bih preduzeo nešto kada dođe u istu jurisdikciju kao i ja. Ali mislim da bih bio još gluplji da otkrijem svoje namere prerano".

Stručnjaci za zaštitu su pre dve nedelje potvrdili da će australijski državljanin biti pomno praćen od strane kraljevskih telohranitelja tokom posete kralja i kraljice Australiji.

Prošlo je od tada dve nedelje, a koliko je poznato, on ništa nije pokušao ili o tome nema nikakvih vesti.

Autor: Dubravka Bošković