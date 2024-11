Pronađena riba sudnjeg dana, lokalci preplašeni do srži paniče! Ona označava dolazak katastrofe i uništenja - Ovo je već druga ove godine!

Riba veslo ili 'riba sudnjeg dana' primećena na plaži u Kaliforniji.

Istraživači su pronašli ribu dužine tri metra s glavom konja i velikim očima.

Retka i misteriozna riba iz dubina, poznata kao riba veslo ili 'riba sudnjeg dana', pojavila se na plaži u Kaliforniji, izazivajući uzbunu među meštanima i naučnicima. Ovo je drugi put ove godine da je viđena ova neobična vrsta, koja se tradicionalno povezuje s predskazanjima prirodnih katastrofa.

Riba, koju su pronašli istraživači sa Okeanografskog instituta Scripps pri Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu, izbačena je na obalu plaže u Encinitasu, južna Kalifornija.

Ima glavu konja, oči veličine tanjira

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq