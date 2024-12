'Oborila bi električnu mrežu i satelite' Zastrašujuće upozorenje naučnika o džinovskoj eksploziji

Zvezde poput našeg Sunca proizvode super baklje, džinovske eksplozije u solarnoj atmosferi mnogo puta jače od tipičnih solarnih baklji, u proseku jednom u 100 godina. To znači da je vrlo moguće da Sunce uskoro proizvede super baklju, koja bi mogla da obori električnu mrežu na Zemlji, kao i da onesposobi satelite u orbiti, upozorili su naučnici.

Super baklje su Sunčeve baklje koje su oko 50 puta jače od čuvenog Karingtonovog događaja, koji je 1. septembra 1859. pogodio našu planetu i predstavlja najjaču solarnu oluju zabeleženu u istoriji. Tada su telegrafski sistemi u Evropi i Severnoj Americi potpuno prestali da rade.

Tim od 10 astronoma koje je predvodio Valerij Vasiljev sa Instituta Maks Plank u Getnigenu proučavao je 56.450 zvezda nalik Suncu, mnogo više nego u bilo kojoj drugoj studiji, piše SpaceWeather. Podatke je prikupio svemirski teleskop Kepler između 2009. i 2018.

Posmatranje mnogo zvezda

- Identifikovali smo 2.889 super baklji na 2.527 zvezda nalik Suncu. Ova stopa identifikacije pokazuje da se super baklje sa energijom većom od 1034 erga pojavljuju otprilike jednom u veku na zvezdama koje imaju temperaturu i varijabilnost kao Sunce – naveli su naučnici u studiji objavljenoj u žurnalu Science.

Naučnici su i ranije znali za postojanje super baklji, ali su mislili da su ovakvi događaji veoma retki.

- Super baklje se na zvezdama poput našeg Sunca dešavaju jednom u 100 godina. To je od 40 do 50 puta češće nego što se ranije mislilo. Ako je naš uzorak za zvezde nalik Suncu reprezentativan za ponašanje nama najbliže zvezde, ona je šansa da će doći do super baklje mnogo veća nego što smo mislili. Kada je reč o ovom otkriću, sve nas je iznenadilo – rekao je Valerij Vasiljev za Space.com.

Ove godine Sunce je bilo posebno turbulentno i više solarnih oluja je pogodilo Zemlju, što je dovelo i do pojave fenomena sličnog polarnoj svetlosti i na mnogo nižoj geografskoj širini.

- Ne možemo da posmatramo Sunce hilkjadama godina. Umesto toga, možemo da pratimo ponašanje hiljada zvezda veoma sličnih našem Suncu tokom kratkog perioda. To nam pomaže da procenimo koliko se često super baklje pojavljuju – rekao je u saopštenju član tima Sami Solanki, direktor Instituta za istraživanja solarnog sistema Maks Plank.

