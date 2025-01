TikTok dobio dislajk dugme: Evo šta se dešava sa snimcima kada kliknete na njega

Krajem decembra, korisnici su počeli da primećuju novi taster s desne strane videa. Smešten direktno ispod "favorite" tastera, sada je "dislike" opcija sa slikom palca nadole.

Još od svoje objave 2016. godine, TikTok je konstantno unosio inovacije i nove funkcije u svoju aplikaciju za video kratkog formata.

Sada je aplikacija počela da dobija još jednu funkciju, koja korisnicima omogućava interakciju s video klipovima, a mnoge je ovaj potez šokirao.

Krajem decembra, korisnici su počeli da primećuju novi taster s desne strane videa. Smešten direktno ispod "favorite" tastera, sada je "dislike" opcija sa slikom palca nadole.

excuse me?!!! why they added a dislike button under saved button on tiktok?!!! i end up disliking a video instead of adding it to my favourites pic.twitter.com/pxRCrg08Fv