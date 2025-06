NAJOPASNIJE MESTO NA SVETU ZABRANJENO JE ZA SVE, OSIM ZA NJIH: Ako kročite ovde možete umreti u mukama za sat vremena...

Samo mali broj vojnika i naučnika godišnje dobija dozvolu da poseti najsmrtonosnije ostrvo na svetu, koje je zabranjeno za pristup još od 1920-ih.

Australijski naučnik otvoreno je govorio o poseti udaljenom ostrvu koje je prepuno hiljadama zmija čiji otrov može da istopi meso sa tela žrtve, a poseta je strogo zabranjena.

Kristalno čista voda, bujne prašume i udaljenost ostrva Ilha de Queimada Grande, nedaleko od obale Sao Paula, na prvi pogled deluju primamljivo.

Relativno malo ostrvo, dugo 1,5 km i široko samo 500 metara, dom je smrtonosnih zmija – vrste zlatnog kopljaša (golden lancehead viper) – jedne od najopasnijih na svetu.

