KGB objavljuje tajne dosijee o likvidaciji Džona F. Kenedija: Klupko zavere se odmotava

Tajni dosijei koje je sovjetska tajna služba KGB prikupila u vezi sa likvidacijom američkog predsedna Džona F. Kenedija u novembru 1963. godine biće prvi put otkriveni američkoj javnosti ove jeseni.

To je najavila kongresmenka iz republikanske stranke Ana Paulina Luna (Florida), preneo jeportal The Hill.

"To su informacije čije je objavljivanje bilo u nadležnosti ruske vlade, i sigurna sam da ćete te informacije videti ovde vrlo uskoro", rekla je Luna, koja predsedava Radnom grupom Predstavničkog doma za deklasifikaciju saveznih tajni.

"Postoji neki nivo otvorene komunikacije, i kao rezultat toga, te informacije biće dostupne u narednim mesecima američkom narodu, ali i istraživačima koji proučavaju Kenedija".

Tokom svog gostovanja u emisiji "Kuomo", nije pružila dodatne detalje o očekivanom sadržaju dokumenata niti o kanalima kojima se njihovo objavljivanje omogućava.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije nije odmah odgovorilo na zahtev za dodatne informacije i komentar.

Luna je naznačila da nove informacije do kojih je radna grupa došla i koje je proučila podržavaju dugogodišnje teorije zavere prema kojima Kenedijev ubica, Li Harvi Osvald, nije delovao sam i da je CIA pomogla u prikrivanju detalja o ubistvu.

