ŽIVIMO U BUDUĆNOSTI: Paralizovana žena otkrila šokantno delovanje moždanog čipa Ilona Maska

Odri Kruz, žena potpuno paralizovana poslednjih 20 godina, ponovo je sposobna da koristi kompjuter. Razlog za to je revolucionarni čip u mozgu Neuralinka, kompanije najbogatijeg čoveka na svetu Ilona Maska.

- Pokušala sam da napišem svoje ime prvi put posle 20 godina. Radim na tome – objavila je Odri na Iksu (Tviteru) uz sliku imena napisanog pisanim slovima.

Žiteljka Luizijane teško je povređena u saobraćajnoj nesreći sa 16 godina, kada su joj oštećeni pršljenovi C4 i C5 u vratu, pa je ostala bez osećaja u rukama i nogama. Tokom operacije u Neuralinku u motorni korteks Kruzove implantiran je uređaj veličine novčića, koji joj je omogućio da kontroliše kompjuter svojim umom, piše Dejli mejl.



Odgovarajući na pozitivne reakcije koje je dobila na društvenim mrežama, Kruz je rekla da se oseća oslobođeno, pa je čak počela da prima i zahteve šta sledeće da nacrta, jer joj crteži služe kao vežba za korišćenje implantata.

I tried writing my name for the first time in 20 years. Im working on it. Lol #Neuralink pic.twitter.com/xzPBam5mAS — Audrey Crews (@NeuraNova9) 26. јул 2025.

Čip veličine novčića

Mask, izvršni direktor kompanija SpaceEks i Tesla, bio je jedan od osnivača kompanije Neuralink 2016. godine, sa grupom stručnjaka iz oblasti neuronauke, inženjerstva i robotike. Njihov cilj je bio da spoje ljudsku inteligenciju sa veštačkom inteligencijom, leče moždane poremećaje i potencijalno unaprede ljudske sposobnosti u budućnosti.

Mask je 2019. godine predstavio N1 implantat, mali uređaj koji se postavlja na mozak da čita i prevodi električne signale u akcije, kao što je pomeranje kursora na ekranu kompjutera.

Kruz je postala deveta osoba koja je podvrgnuta ovom revolucionarnom postupku, koji je pacijentima sa teškom paralizom ili neurološkim stanjima poput amiotrofične lateralne skleroze (ALS) omogućio da kontrolišu elektronske uređaje putem telepatije.

- Želela bih da objavim da sam ja P9. Ja sam prva žena na svetu sa Neuralinkovim moždano-kompjuterskim interfejsom – navela je Kruzova na Iksu.

Here are some more of my doodles! Im taking request. Lol Imagine your pointer finger is left click and the cursor moment is with your wrist. With out physically doing it. Just a normal day using telepathy. pic.twitter.com/MDzIp1Z9jv — Audrey Crews (@NeuraNova9) 28. јул 2025.



- Evo više informacija o tome kako moj moždano-kompjuterski interfejs radi, kako implantat funkcioniše i mojoj operaciji. Imala sam operaciju prošle sedmice i sve ide izvanredno. Bila je to operacija na mozgu, izbušili su rupu u mojoj lobanji i postavili 128 niti u moj motorni korteks. Čip je veličine novčića od 25 centi. Osoblje u Univerzitetskom zdravstvenom centru u Majamiju bilo je izvanredno. Ophodili su se prema meni kao prema VIP osobi i to su neki od najslađih ljudi koje sam ikad upoznala. Interfejs mi omogućuje da kontrolišem kompjuter mislima. Biću u mogućnosti da koristim više elektronskih uređaja u bliskoj budućnosti. Moram da naglasim da mi implantat neće omogućiti da ponovo hodam ili kontrolišem pokrete, to je samo telepatija. Još sam u Majamiju, ali uskoro ću postaviti još videa da objasnim proces detaljnije. Prva sam žena na svetu koja je uradila ovo – navela je Odri na Iksu.

Nalog Odri Kruz na Iksu je nov i još nije jasno ko ga kontroliše, da li je ona već u stanju da to čini ili to radi neko po njenim instrukcijama, s obzirom da nesreća nije onemogućila njen govor.

Here's more information about how my BCI, brain computer interface, implant works and my surgery. I had surgery last week and everything is going amazing. It was brain surgery, they drilled a hole in my skull and placed 128 threads into my motor cortex. The chip is about the size… — Audrey Crews (@NeuraNova9) 28. јул 2025.



Bežično punjenje i blutut

Implantat se napaja malom baterijom koja se puni bežično. On šalje neuronske impulse putem blututa na kompjuter ili pametni telefon koji pokreće Neuralinkov softver, koji se zatim prevodi u komande na kompjuteru. Na pitanje jedne osobe na X-u da li je ikada mislila da će ponovo moći da uradi nešto slično, Kruz je odgovorila:

The start of my Journey!! pic.twitter.com/Ww09Zh09DM — Audrey Crews (@NeuraNova9) 26. јул 2025.

- Ni u najluđim snovima, ali budućnost je stigla.

Ilon Mask je takođe odgovorio na objavu o priči Kruzove.

- Ona kontroliše svoj kompjuter samo mislima. Većina ljudi ne shvata da je to moguće – napisao je najbogatiji čovek na svetu.

She is controlling her computer just by thinking. Most people don’t realize this is possible. https://t.co/5XnOaLfJU7 — Elon Musk (@elonmusk) 27. јул 2025.

I druge kompanije rade da interfejsu koji bi signale iz mozga dekodirao i prebacivao na kompjuter. Kako je Telegraf Nauka već pisao, pojedini naučnici su već uspeli da paralizovanim ljudima vrate govor i daju im kontrolu nad računarima.

Autor: S.M.