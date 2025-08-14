Olupina piratskog broda pronađena kraj obala Severne Karoline: 'La Fortuna' potopljena u 18. veku

Nekoliko olupina iz kolonijalnog doba Amerike pronađeno je kraj obala Severne Karoline. Za jednu od olupina veruje se da je ostatak piratskog broda „La Fortuna“ sa Kube, koji je potopljen tokom napada na luku Brunsvika/Fort Andersona (BTFA) na samom kraju Rata kralja Džordža u septembru 1748, saopštio je Univerzitet Istočne Karoline (ECU).

- Veoma smo uzbuđeni zbog ovih otkrića, to će nam bolje pomoći da razumemo ulogu Brunsvika/Fort Andersona kao jednog od najranijih kolonijalnih lučkih gradova. Ovo kolonijalno priobalje je izuzetno očuvano i izuzetna je mogućnost za studente da učestvuju u istraživanjima – rekao je u saopštenju dr Džejson Raup, vanredni profesor Odeljenja za istoriju i pomorske studije Univerziteta Istočne Karoline i vođa tima.

Brunsvik/Fort Anderson je istorijska oblast sa veoma očuvanim pejzažem i sa arheološkim nalazištima povezanim sa kolonijalnim lučkih gradom i odbrambenim sistemom iz vremena Građanskog rata.

U maju i junu arheolozi sa ECU pronašli su 4 brodske olupine duž obale. Uzorci drveta prikupljeni sa jedne olupine ukazuju na to da je deo drveta korišćenog u njenoj izgradnji potekao ili od monterejskog čempresa (H. macrocarpa) ili meksičkog čempresa (H. lusitanica). Istorijsko stanište ovih vrsta drveta je ograničeno na južnu Kaliforniju i Centralnu Ameriku, što sugeriše da su brodograditelji u 18. veku koristili sirovine iz španskih karipskih kolonija. S obzirom da je ovo jedina istorijski zabeležena olupina španskog porekla na ovom području, ostaci bi mogli pripadati brodu La Fortuna. Ova olupina se nalazi u blizini mesta gde je ronilac iz Sautporta, Denison Bris, 1985. godine pronašao top iz 18. veka za koji se veruje da potiče sa broda La Fortuna. Potrebno je više rada kako bi se potvrdila bilo kakva identifikacija ostataka.

- Moj ronilački partner Evan Olindžer i ja smo merili širinu Pristaništa 4 kako bismo pomogli u ocrtavanju lokacije. Vidljivost u reci Kejp Fir je konstantno prilično slaba. Evan je pokušao da pronađe severni kraj pristaništa, ali se dezorijentisao zbog uslova. Zamenili smo uloge, i isto se desilo i meni pri mom pokušaju. Dok sam bio izgubljen, tražeći severni kraj pristaništa, naišao sam na nekoliko drvenih rebara koja su jedva virila iz glinenog mulja, sa tragovima oplate koja se jedva nazirala na površini. U tom trenutku nisam shvatio šta gledam, ali sam znao da treba da prijavim drvenu strukturu profesorima. Kasnije tog dana, dr Džejson Raup je potvrdio da je u pitanju olupina, koja bi mogla biti La Fortuna. Bio je to nekako zapanjujući i pomalo emotivan osećaj kada sam sve shvatio – rekao je Kori van Hes, postdiplomac na pomorskim studijama.

Tokom ovogodišnje letnje terenske škole, na obali su otkrivena još tri ostatka. Preliminarna analiza sugeriše da je jedan verovatno korišćen za nasipanje zemlje na obali. Drugi je potencijalno kolonijalni brod sa ravnim dnom – plovilo koje se istorijski koristilo za prevoz ljudi i robe između luke i obližnjih plantaža. Treći je bila jedva vidljiv i ti ostaci još nisu identifikovani.

Autor: Marija Radić