AKTUELNO

Extra

ŠOK U KOLORADU! Pojavili se ZEČEVI SA ROGOVIMA, oglasili se stručnjaci: Evo da li ima razloga za strah (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/Alexas_Fotos ||

U američkoj državi Kolorado, u gradu Fort Kolins pojavili su se zečevi sa rogovima, a stručnjaci kažu da nema razloga za strah jer se radi o vrsti papiloma virusa koji napada ove krznene životinje.

Taj virus, navode naučnici uzrokuje izrasline nalik bradavicama koje strče sa lica i podsećaju na rogove, prenosi NBC njuz.

Kako se navodi, taj virus, nazvan Šope papiloma virus, nije ništa novo i veruje se da je upravo on inspirisao stari severnoamerički mit o zecu sa rogovima.

Osim toga, dodaje se, proučavanje te bolesti kod zečeva pomoglo je naučnicima da bolje razumeju veze između virusa i raka, poput humanog papilomavirusa (HPV) koji uzrokuje rak grlića maternice.

Virus je ime dobio po doktoru Ričardu Šopeu, koji ga je otkrio kod zečeva još 1930-ih godina.

Fotografije zečeva sa rogovima brzo su se raširile internetom preko društvenih mreža, gde su ih korisnici nazivali i "Frankenštajnovi zečevi", "demonski zečevi" i "zombi-zečevi".

Tim povodom Agencija Parkovi i divljina Kolorada saopštuila je da su primili veliki broj zabrinutih građana, ali da pojava zaraženih zečeva nije neuobičajena, posebno leti, kada su buve i krpelji, glavni prenosioci virusa, najaktivniji.

Naglašeno je i da virus može da se prenosi sa jednog na drugog zeca, ali ne i na druge vrste, uključujući ljude i kućne ljubimce.

"Izrasline mogu da izgledaju poput rogova ako narastu, ali bezopasne su za zečeve, osim ako im ometaju vid ili prehranu. Imunološki sistem zečeva može sam da se izbori s virusom, nakon čega izrasline nestaju", navodi se u saopštenju.

pročitajte još

OTKRIVENI NOVI DETALJI LIKVIDACIJE SRBA U BOLIVIJI: Ubice pustile muziku, čuli se jezivi krici, tela iskasapljena i spakovana u džakove

Autor: Marija Radić

#Kolorado

#Stručnjaci

#Uši

#Virus

#Zec

POVEZANE VESTI

Svet

ŠOK PRIZOR: Ajkula snimljena u poznatoj PRESTONIČKOJ reci - Stručnjaci OTKRILI o čemu se radi! (VIDEO)

Lifestyle

Da li srčani bolesnici smeju da imaju sek*ualne odnose? Evo šta kažu stručnjaci

Društvo

Detonacije odjeknule Beogradom: Oglasili se iz Ministarstva odbrane, evo šta se desilo

Svet

(UZNEMIRUJUĆE) Pojavili su se PRVI SNIMCI terorističkog napada u Moskvi: Ima najmanje 10 mrtvih

Svet

Srušio se avion sa 62 putnika! Ne zna se ima li preživelih, pojavili se PRVI SNIMCI sa mesta nesreće u Brazilu

Svet

OGROMNA EKSPLOZIJA U HOTELU U TEKSASU! Raste broj povređenih, neki u KRITIČNOM STANJU, a sumnja se da je OVO uzrok!