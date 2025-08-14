ŠOK U KOLORADU! Pojavili se ZEČEVI SA ROGOVIMA, oglasili se stručnjaci: Evo da li ima razloga za strah (VIDEO)

U američkoj državi Kolorado, u gradu Fort Kolins pojavili su se zečevi sa rogovima, a stručnjaci kažu da nema razloga za strah jer se radi o vrsti papiloma virusa koji napada ove krznene životinje.

Taj virus, navode naučnici uzrokuje izrasline nalik bradavicama koje strče sa lica i podsećaju na rogove, prenosi NBC njuz.

Kako se navodi, taj virus, nazvan Šope papiloma virus, nije ništa novo i veruje se da je upravo on inspirisao stari severnoamerički mit o zecu sa rogovima.

Osim toga, dodaje se, proučavanje te bolesti kod zečeva pomoglo je naučnicima da bolje razumeju veze između virusa i raka, poput humanog papilomavirusa (HPV) koji uzrokuje rak grlića maternice.

Virus je ime dobio po doktoru Ričardu Šopeu, koji ga je otkrio kod zečeva još 1930-ih godina.

Fotografije zečeva sa rogovima brzo su se raširile internetom preko društvenih mreža, gde su ih korisnici nazivali i "Frankenštajnovi zečevi", "demonski zečevi" i "zombi-zečevi".

Tim povodom Agencija Parkovi i divljina Kolorada saopštuila je da su primili veliki broj zabrinutih građana, ali da pojava zaraženih zečeva nije neuobičajena, posebno leti, kada su buve i krpelji, glavni prenosioci virusa, najaktivniji.

Naglašeno je i da virus može da se prenosi sa jednog na drugog zeca, ali ne i na druge vrste, uključujući ljude i kućne ljubimce.

"Izrasline mogu da izgledaju poput rogova ako narastu, ali bezopasne su za zečeve, osim ako im ometaju vid ili prehranu. Imunološki sistem zečeva može sam da se izbori s virusom, nakon čega izrasline nestaju", navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić