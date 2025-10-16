Renovirao kuću staru sto godina, pa primetio nešto ČUDNO u podu: Polako je podigao METALNI POKLOPAC, a onda...

Vlasnik kuće u San Francisku doživeo je iznenađenje, koje bi moglo da mu promeni život, a pošto je tokom renoviranja pronašao nešto neočekivano u samom temelju.

On je objavio fotografiju otkrića, u zdanju koje je izgrađeno 1920-ih godina, i zatražio pomoć korisnika Reddita, prenosi Domain.

Stara kuća krila tajnu

Uz kratak opis kako je došao do otkrića, neimenovani vlasnik je priložio i fotografiju koja je izazvala veliku pažnju.

“Zna li neko o kom se proizvođaču radi i kako bih mogao da ga otvorim“, upitao je autor objave, dok nam fotka prikazuje sef u betonskom podu.

Čovek je prvo naleteo na neobični metalni poklopac, a kada ga je podigao - usledilo je neviđeno iznenađenje!

“Razbićemo beton da bismo ga izvadili. Bilo bi zabavno otkriti ko ga je napravio. Dosta sam guglao, ali ništa nisam pronašao”, dodao je.

"Možda su zaboravili na sef"

On ističe da će učiniti sve da otvori sef, a mnogi korisnici su nagađali šta bi unutra moglo da ga sačeka.

“Nikada nisam otvorio misteriozni sef, a da je u njemu bilo nešto vredno. Ljudi ih obično isprazne, pre nego što se odsele. Ali, ko zna - možda je ovo onaj jedan slučaj sa zlatnicima koji je ostavio čudljivi milioner bez naslednika”, napisala je jedna osoba.

Upravo ta mogućnost vodi vlasnika kuće u San Francisku, koji je odgovorio: ”Možda je neko ostario i zaboravio da sef uopšte postoji”.

"Ne bih razbijao beton"

Pojedinci su se zapitali zašto bi neko uopšte rušio betonski temelj kuće zbog starog sefa.

“Ja ne bih razbijao beton, osim ako to već nije u planu. Bolje da ga otvori profesionalni bravar”, napisao je jedan korisnik.

Drugi su mu savetovali da sef jednostavno ostavi gde jeste i preko sipa novi sloj betona.

Vlasnik je, međutim, objasnio da je u procesu renoviranja podne ploče, pa će sef svakako izvaditi za dan ili dva.

pročitajte još Bivši šampion se OBESIO U SPAVAĆOJ SOBI: Objavljeni jezivi detalji tragedije koja je uzdrmala svet boksa

Autor: Marija Radić