U JUGOSLAVIJI, PRE 41 GODINU ROĐENA PRVA BEBA IZ EPRUVETE Trenutak koji je ušao istoriju zdravstva

Pre više od četiri decenije, 23. oktobra 1984. godine, Jugoslavija je doživela pravo medicinsko čudo – u zagrebačkoj akušerskoj klinici „Petrova“ rođena je prva beba iz epruvete.

Taj događaj ušao je u istoriju kao prekretnica za jugoslovensko zdravstvo i simbol nade za hiljade parova koji su se borili sa sterilitetom.

Revolucija u laboratoriji – rađanje nade

Tog oktobarskog dana, tim lekara predvođen prof. dr Milovanom Reljićem i embriologom dr Vesnom Koprcinom ostvario je ono što se do tada činilo kao naučna fantastika. Uz pomoć vantelesne oplodnje (IVF), koja je u svetu bila tek u povoju, u laboratoriji je začeta i rođena zdrava devojčica — prva „beba iz epruvete“ na prostoru nekadašnje SFRJ.

Samo šest godina nakon što je u Engleskoj rođena čuvena Luiz Braun, prva beba iz epruvete na svetu, jugoslovenska medicina stala je rame uz rame sa najnaprednijim centrima sveta.

Zagreb ispisao istoriju medicine

Akušerska klinika „Petrova“, tada već poznata po inovativnom pristupu ginekologiji i akušerstvu, postala je ponos čitave države. Rođenje prve jugoslovenske bebe iz epruvete izazvalo je ogromnu pažnju medija, a vest o uspehu zagrebačkih lekara preneli su svi tadašnji jugoslovenski i svetski mediji.

Stručnjaci su tada govorili da je „Petrova“ otvorila novu eru medicine, jer je omogućila da se prirodni proces začeća prenese u kontrolisane laboratorijske uslove, čime je dat odgovor na problem neplodnosti koji je pogađao sve veći broj parova.

Od Zagreba do Beograda – širenje nade

Uspeh zagrebačkog tima bio je inspiracija lekarima širom zemlje. Samo tri godine kasnije, 1987. godine, u Beogradu je rođen Miloš Trajković, prva beba iz epruvete u Srbiji, čime je ovaj pionirski medicinski pokret dobio svoj nastavak.

Zajedno, te dve bebe postale su simboli novog doba – doba u kojem nauka ruši biološke barijere i vraća veru u čuda.

Nasleđe koje traje

Danas, više od 40 godina kasnije, u regionu se godišnje rodi na hiljade dece zahvaljujući metodama koje su tada prvi put primenjene u zagrebačkoj „Petrovoj“. Lekari i dalje s ponosom ističu da su upravo tada postavljeni temelji moderne reproduktivne medicine na Balkanu.

Ono što je nekada bilo čudo iz epruvete, danas je postalo svakodnevna praksa – ali simbolika tog dana, 23. oktobra 1984. godine, ostaje neizbrisiva: trenutak kada je medicina pobedila granice prirode i poklonila ljudima najlepši dar – mogućnost da postanu roditelji.



Autor: Jovana Nerić