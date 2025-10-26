DNK otkriva šta je izazvalo smrt Napoleonovih vojnika: Studija koristila najnoviju tehnologiju

Naučnici su otkrili nove dokaze o razlozima velike smrtnosti u Napoleonovoj vojsci tokom povlačenja iz Rusije 1812. godine.

Iako su do sada najčešće smatrane odgovornima bitke, glad, hladnoća i epidemija tifusa, nova istraživanja otkrivaju da je vojska bila pogođena i sa nekoliko drugih bolesti, uključujući bakterije koje ranije nisu bile detektovane.

Studija, objavljena u časopisu "Current Biology", koristila je najnoviju tehnologiju analize DNK da otkrije tragove bolesti koje su zarazile Napoleonove vojnike.

Oni su analizirali zube vojnika iz masovne grobnice koja je otkrivena 2001. godine u Vilnjusu u Litvaniji i pronašli bakterije Salmonella enterica i Borrelia recurrentis, koje uzrokuju paratifoidnu groznicu i recidivirajuću groznicu.

"Ranije smo mislili da je samo tifus bio odgovoran za uništenje Napoleonove vojske. Međutim, otkrili smo nešto neočekivano, što otvara vrata za dalja istraživanja drugih infektivnih bolesti koje su možda doprinosile smrti vojnika", rekao je Remi Barbijeri, vodeći autor studije i postdoktorski istraživač na Univerzitetu u Tartu u Estoniji.

Naučnici su koristili naprednu tehnologiju visokopropusnog sekvenciranja kako bi analizirali veoma oštećene uzorke DNK, uzete iz više od 200 godina starih uzoraka.

Ova metoda omogućava analizu milijardi fragmenata DNK, uključujući vrlo degradirane uzorke, što je ranije bilo gotovo nemoguće.

Nakon Napoleonove invazije na Rusiju, vojsku nisu dočekali ruski vojnici, već spaljeni gradovi, nedostatak uslova za život i manjakv hrane i drugih zaliha. Zima je bila nemilosrdna, a povlačenje trupe donelo je još veće gubitke zbog bolesti i iscrpljenosti.

Rickettsia prowazekii, bakterija odgovorna za tifus, prvi put je otkrivena u zubima Napoleonovih vojnika tokom istraživanja 2006. godine, ali tadašnja tehnologija nije bila dovoljna da pruži potpune odgovore.

Nova istraživanja su koristila napredne metode analize koje nisu samo potvrdile prisustvo tifusa, već i identifikovale druge bakterije, čime je dobijena jasnija slika o bolesti koja je pogodila Napoleonovu vojsku.

Autori napominju da je uzorak od samo 13 ostataka premali da bi se sa sigurnošću tvrdilo koliki je bio uticaj tih bolesti na Napoleonovu vojsku, ali ističu da direktni dokazi sada pokazuju da su bile prisutne i druge infektivne bolesti.

Stručnjak za drevnu DNK Sesil Luis rekao je da su rezultati "značajan doprinos našem razumevanju propasti Napoleonove vojske", i dodao da je značajno što studije drevnih patogena mogu da ponude dublje uvide u evoluciju organizama i njihove uloge u istoriji.

Napoleon je preživeo povlačenje, ali je njegova vojna propast delimično bila rezultat smanjenog broja vojnika, čije bolesti su imale ključnu ulogu u njegovom porazu.

Autor: Marija Radić