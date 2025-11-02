Ovce preplavile Madrid: Tradicija iz 15. veka ponovo oduševila hiljade ljudi!

Ulice Madrida ovog vikenda nisu bile zakrčene demonstrantima ili navijačima — već stotinama ovaca i koza koje su, uz zvuke zvona i blejanje, prošle kroz srce španske prestonice.

Tradicionalni Transhumance festival ponovo je okupio hiljade posetilaca, slaveći ruralno nasleđe i ekološku svest.

Šta je transhumanca?

Transhumanca je drevna praksa sezonskog premještanja stoke na nova pašnjake. Madrid se nalazi na jednoj od najstarijih migracionih ruta Iberijskog poluostrva, a festival svake godine podseća na vreme kada su ove ulice bile polja i šume.

Organizatori simbolično plaćaju prolaz stoke kroz grad — 50 maravedisa u srednjovekovnim novčićima, prema sporazumu iz 1418. godine. Ova tradicija se u Madridu održava od 1994. godine, a slični festivali postoje i u Italiji, Francuskoj i Kaliforniji.

Ekološka poruka

Osim folklora, festival ima i snažnu ekološku poruku. Korišćenje stoke za čišćenje rastinja pomaže u sprečavanju širenja požara, što je posebno važno nakon jedne od najgorih sezona požara u istoriji Španije.

Ekolog Juan García Vicente, koji učestvuje u festivalu već tri decenije, upozorava na klimatske promene i napuštanje ruralnih područja: „Moramo se boriti na više frontova.“

Ovce, koze i turisti

Ove godine, ulicama Madrida prošlo je oko 1.100 merino ovaca i 200 koza, a među posetiocima su bili i brojni turisti. „Zanimljiv koncept,“ rekla je Amerikanka Jennifer Granda, „lepo je što promovišu poljoprivredu.“

Lokalni stanovnici, poput Ane Vásquez, uživaju u spektaklu svake godine: „Podseća na neka stara vremena. I lepo je.“

Autor: Dalibor Stankov