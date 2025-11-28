Kada i kako se pričestiti?! Evo šta žene nikako ne bi trebalo da rade

Pričešće ili evharistija je najvažnija sveta tajna u hrišćanstvu...

Danas počinje četrdesetodnevni Božićni post, koji sa sobom nosi svetu tajnu pričešća, kojom čistimo dušu i telo.

Pričešće ili evharistija je najvažnija sveta tajna u hrišćanstvu, a smatra se da je ustanovio sam Isus Hrist na Tajnoj večeri. Vernici se pričešćuju tako što uzimaju hleb i vino (simboli za krv i telo Hristovo). Prema pravoslavnoj veri pričešće se smatra važnim za spasenje duše, odnosno za borbu protiv negativne energije.

Post u trajanju od nedelju dana nije dovolajn kako bi se pristupilo Svetom Pričešću. Na pričest se odlazi uz blagoslov duhovnika, ukoliko smo redovno postili i ispovedali se. Red za pričest se čeka u potpunom miru, izgovarajući molitvu, uz prekrštene ruke na grudima, i to desna preko leve.

Pred putirom se nikada ne krstimo kako ne bi prosuli Svetinju, odnosno vino koje simbolizuje Hristovu krv. Kada priđemo svešteniku, izgovorimo svoje ime, našta on odgovara "Pričešćuje se sluga Božiji (ime) / sluškinja Božija (ime) Telom i Krvlju Hristovom". Žene ne stavljaju karmin, kako ne bi ostavile trag.

Nakon što ste se pričestili treba pročitati molitvu posle pričešća, ali i čuvati se od loših dela i ne ponavljati greške za koje ste se pre pričešća pokajali.

Pričešćeu pravoslavnoj veri je jedna od najvažnijih svetih tajni. Predstavlja trenutak kada vernici kroz hleb i vino simbolično primaju telo i krv Hristovu, obnavljajući zavet s Bogom i jačajući duhovnu zajednicu.

Veče pred pričešće vernici odlaze na večernje bogosluženje i od ponoći ništa ne jedu i ne piju dok se ujutru ne pričeste. Smatra se da je neophodno pre pričešća obaviti ispovest kako bismo se naglas prisetili naših loših dela, izbacili iz duše negativne elemente i čistog srca pristupili svetoj tajni pričešća. Takođe, pre pričešće se čita molitva.

pročitajte još REDAK FENOMEN NA NEBU IZNAD SRBIJE: Ukazao se jedan od najlepših astronomskih prizora

Autor: Marija Radić