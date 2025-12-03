VIŠE OD 11 GODINA NAKON NESTANKA: Nastavlja se potraga za malezijskim avionom

Malezijsko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je danas da će potraga za nestalim avionom Malezija erlajnsa MH370 biti nastavljena 30. decembra, više od decenije nakon što je misteriozno nestao.

U pretrazi će učestvovati američka kompanija "Ocean Infinity", koja će da pretražuje morsko dno tokom 55 dana u oblastima za koje se veruje da se u njima nalaze ostaci aviona, piše "Gardijan".

Detalji o tačnim lokacijama nisu dati.

Avion na letu MH370 nestao je 8. marta 2014. godine tokom leta iz Kuala Lumpura za Peking sa 239 ljudi.

U letelici se nalazilo 12 malezijskih članova posade i 227 putnika, od kojih su većina bili kineski državljani.

U avionu je bilo 38 malezijskih putnika, zajedno sa sedam australijskih državljana i stanovnika, kao i državljani Indonezije, Indije, Francuske, SAD, Irana, Ukrajine, Kanade, Novog Zelanda, Holandije, Rusije i kineskog regiona Tajvana.

Prethodne višegodišnje potrage, uključujući međunarodne i privatne napore, nisu donele rezultate.

Nova faza pretrage biće realizovana prema ugovoru po sistemu "bez pronalaska, bez naknade", pri čemu će kompaniji "Ocean Infinity" biti plaćeno 70 miliona dolara samo ukoliko se otkriju ostaci aviona.

Autor: Marija Radić