JOŠ SAMO 48 SATI DO ODGOVORA Da li će se ostvariti jedno od najčuvenijih 'proročanstava' Baba Vange?

Njena „predviđanja“, često nejasna i otvorena za bezbroj interpretacija, i danas raspaljuju maštu miliona ljudi.

Kraj godine se približava, a sa njim i nova doza radoznalosti, neverice i pomalo straha – sve zbog zagonetnih rečenica Babe Vange, bugarske proročice čije se vizije i dalje tumače širom sveta, iako je preminula još 1996. godine.

Njena „predviđanja“, često nejasna i otvorena za bezbroj interpretacija, i danas raspaljuju maštu miliona ljudi, piše Daily Mail.

„Poslednja prilika“ za 2025. godinu

Jedno od najpoznatijih navodnih proročanstava za 2025. godinu ponovo je pokrenulo lavinu komentara. Baba Vanga je, navodno, rekla da će čovečanstvo „stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom“ tokom velikog sportskog događaja.

A sada, mnogi na društvenim mrežama tvrde da bi taj trenutak mogao da bude upravo – žreb za Svetsko prvenstvo 2026, zakazan za petak, 5. decembar.

Iako Vanga nikada nije imenovala konkretan događaj, fanovi mističnih proročanstava smatraju da je ovo poslednja šansa da se vizija ispuni pre nego što uđemo u 2026. godinu.

Ceremonija žreba, koja traje oko sat vremena, raspoređuje 48 reprezentacija u 12 grupa, a pratiće je oko 300 miliona gledalaca širom sveta. Ako se „nešto dogodi“, biće to pred očima čitave planete.

Šta je Vanga navodno videla?

Mnogi ljubitelji teorija smatraju da bi njeno „novo svetlo na nebu“ moglo da znači:

pojavu neidentifikovanog letećeg objekta tokom prenosa,

neku vrstu „signalnog“ svetla,

iznenadnu pojavu na nebu koju će kamere uhvatiti uživo.

Postoje i alternativna objašnjenja

Drugi veruju da predviđanje možda nema veze sa vanzemaljcima, već sa prirodnim fenomenima koji se očekuju u istom periodu – poput:

intenzivne meteorske kiše,

spektakularne polarne svetlosti,

ili retkog bljeska zvezde T Coronae Borealis, udaljene 3.000 svetlosnih godina, koja bi trebalo da postane vidljiva golim okom.

Šta god da nas čeka – odgovore ćemo dobiti za svega dva dana.

Hoće li se desiti nešto spektakularno, ili će ovo „proročanstvo“ kao i mnoga pre njega proći tiho?

Uskoro ćemo saznati.

Autor: A.A.