DRUGI KRUG LOKALNIH IZBORA NA KIM: Glasanje u 18 opština, biračka mesta otvorena do 19 sati, Srbi glasaju samo u Klokotu: Očekujemo da bude bolje

U 18 opština na Kosovu i Metohiji danas se održava drugi krug lokalnih izbora. Glasačka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova.

Na KiM se danas održava drugi krug lokalnih izbora. Predsednike opština biraju građani u 18 lokalnih samouprava, u ukupno 525 biračkih centara, na 1.648 biračkih mesta. Od opština sa srpskom većinom, drugi krug održava se u Klokotu. Biračka mesta otvorena su u sedam sati.

Šta kažu građani Klokota

Glasači u Klokotu koji su u prvim satima nakon otvaranja birališta iskoristili svoje pravo glasa istakli su da nakon ovih lokalnih izbora očekuju bolju budućnost.

„Očekujemo da bude bolje u svakom slučaju", rekao je jedan meštanin Klokota za Kosovo onlajn.

Njegov sugrađanin ističe da je potrebna obnova i nadogradnja infrastrukture.

„Da bude bolje. Pre svega očekujem obnovu, pa i nadogradnju. Putevi su loši, imamo problem sa strujom, treba da se to koliko-toliko dotera u red. Šta drugo da očekujemo“, kazao je on.

Zvezdan Simić kaže da je sloboda najvažnija.

„Nadam se da će sve da bude dobro. Sada su svi zajedno i treba da bude dobro za sve, za ceo narod na Kosovu. Najbitnije je da su građani slobodni, da postoji sloboda kretanja, da ljudi rade, da se ne svađaju, i za Albance i za Srbe, da bude kao što je bilo ranije, ništa drugo ne očekujem“, rekao je Simić.

U Klokotu glasali prvi birači

Prvi glasači u biračkom centru 3701 u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Klokotu ispunili su svoje građansko pravo i glasali u drugom krugu lokalnih izbora odmah po otvaranju birališta.

Iako nisu hteli pred kamere, istakli su da od izbora očekuju da donesu boljitak za sve meštane opštine Klokot.

Otvorena birališta u Južnoj Mitrovici

Sva biračka mesta u biračkom centru 1106 u OŠ „Andon Zako Čajupi" u Južnoj Mitrovici otvorena su tačno u 7 časova. U ovom biračkom centru glasači svoj glas mogu predati na ukupno šest biračkih mesta.

Za mesto predsdnika Opštine nadmeću se Faton Peci, kandidat Pokreta Samoopredeljenje i Arijan Tahiri iz Dekokratske partije Kosova. Ishod prvog kruga bio je tesan - Peci je osvojio 47,94 odsto, dok je Tahiriju pripalo 47,57 odsto.

U ovoj opštini u prvom krugu kandidate su imale i DSK i ABK, a sa obe ove partije Tahiri je formirao koaliciju za drugi krug. Na biračkim mestima prilikom otvaranja nije bilo gužvi, javlja reporter Kosovo onlajna.

Otvorena birališta u Klokotu

Birališta u opštini Klokot, jedinoj opštini sa srpskom većinom u kojoj je potreban drugi krug za izbor predsednika opštine, otvorena su tačno u 7 časova, prenosi reporter Kosovo onlajna.

Pravo glasa u opštini Klokot ima 4.183 glasača, a glasaće se na devet biračkih mesta, od kojih je jedno predviđeno za uslovno glasanje, u pet biračkih centara.

Na glasačkom listiću su imena dvojice prvoplasiranih kandidata iz prvog kruga – Božidara Dejanovića iz Srpske liste i Srećka Spasića kao kandidata GI Srpska narodna sloga.

Međutim, kako se u međuvremenu Spasić pridružio Srpskoj listi i saopštio da se povlači iz izborne trke, Dejanović je praktično jedini kandidat. Ipak, kako je birački materijal odštampan pre Spasićeve oduke da se povuče, tako se formalno obojica danas takmiče u drugom krugu.

Od ostalih opština, po svemu sudeću, najzanimljiviji najneizvesniji drugi krug biće u Prištini i u Južnoj Mitrovici.

Za prvog čoveka Prištine danas se bira između aktuelnog gradonačelnika Perparima Rame iz DSK i kandidata Samoopredeljenja Hajrule Čekua, dosadašnjeg ministra kulture, omladine i sporta.

Neizvesnost u izbornu trku u Prištini unosi činjenica da je razlika između Rame i Čekua u prvom krugu iznosila svega - 518 glasova. Rama je dobio 33,71 odsto (35.595 glasova), a Čeku 33,21 odsto (35.077 glasova).

Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Južnoj Mitrovici. I u toj opštini nadmeće se kandidat Samoopredeljenja Faton Peci, aktuelni ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu, kojem je provitkandidat Arian Tahiri iz DPK.

Razlika između ove dvojice kandidata u prvom krugu bila je manja nego u Prištini – tek 122 glasa. Peci je osvojio 47,94 odsto (15.830 glasova), a Tahiri 47,57 odsto (15.708 glasova). Ipak, u susret drugom krugu izbora, Tahiri je zvanično dobio podršku DSK i ABK.

I u drugom krugu, pravo glasa imaju i birači iz dijaspore, koji su se prijavili za glasanje na izborima u onim opštinama u kojima se ponovo glasa.

Birački spisak je ažuriran u odnosu na prvi krug - dopunjen imenima 1.690 birača koji od 13. oktobra do 9. novembra postali punoletni i time stekli pravo glasa, dok je sa spiska uklonjeno oko 1.150 osoba koje su se odrekle državljanstva Kosova ili su preminule od početka septembra do poslednje nedelje oktobra.

U 20 lokalnih samouprava, novi predsednici opština izabrani su već u prvom krugu izbora 12. oktobra.

Srpska lista izborila predsednike u 9 opština

Od toga je Srpska lista izborila predsednike u devet opština: Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku, Leposaviću, Gračanici, Partešu, Novom Brdu, Ranilugu i Štrpcu, Samoopredeljenje u Kamenici, Podujevu i Štimlju, DPK u Srbici, Uroševcu i Đeneral Jankoviću, DSK u Istoku i Lipljanu, Alijansa za budućnost Kosova u Dečanima, Nisma u Mališevu, dok je gradonačelnik Glogovca postao Ramiz Ladrovci sa liste „Za šampiona Glogovca sa Ramizom Ladrovcijem“.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.

U prvom krugu lokalnih izbora održanom 12. oktobra, koji je obeležila velika izlaznost u sredinama sa srpskom većinom, Srpska lista je na izborima za gradonačelnike pobedila u devet od 10 opština sa srpskom većinom, dok je u izborima za odbornike, Srpska lista pobedila u svih 10 opština sa srpskom većinom.

Autor: Jovana Nerić