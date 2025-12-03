NEVEROVATNO! Faberžeovo jaje prodato za 30,2 miliona dolara - rekordan iznos šokirao svet! (FOTO + VIDEO)

Kristalno Faberžeovo jaje, ukrašeno sa 4.500 dijamanata i nekada vlasništvo ruske carske porodice, prodato je na aukciji u Londonu za rekordnih 30,2 miliona dolara.

U Londonu je na aukciji kuće Kristi postignut novi svetski rekord – retko Faberžeovo zimsko jaje, nekada u vlasništvu ruske carske porodice, prodato je za neverovatnih 22,9 miliona funti (30,2 miliona dolara).

Ovo remek-delo draguljara Karla Faberžea, naručeno 1913. godine od cara Nikolaja II kao božićni poklon za njegovu majku Mariju Fjodorovnu, smatra se jednim od najlepših ikada napravljenih. Jaje je visoko 8,2 cm, izrezbareno od gorskog kristala, ukrašeno dijamantima u obliku ruže i motivima pahuljica od platine. Unutra se otvara mala korpica sa buketom belog kvarcnog cveća.

Prethodni rekord za Faberžeovo jaje bio je 8,9 miliona funti iz 2007. godine, što znači da je nova cena gotovo tri puta veća.

Kuća Faberže je za rusku carsku porodicu Romanov napravila samo 50 jaja, a Carsko zimsko jaje je jedno od svega sedam koja su ostala u privatnom vlasništvu. Ostala se nalaze u muzejima ili su zauvek izgubljena.

Istorija ovog dragulja je dramatična – nakon pogubljenja cara Nikolaja II i njegove porodice 1918. godine, jaje je prodato za svega 450 funti. Dve decenije se smatralo izgubljenim, da bi se ponovo pojavilo 1994. godine na aukciji, a zatim menjalo vlasnike sve do današnjeg rekorda.

Aukcijska kuća Kristi saopštila je da je rezultat dokaz trajnog značaja Faberžeovih dela i njihove neprocenjive umetničke i istorijske vrednosti.

Autor: Dalibor Stankov