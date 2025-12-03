LJUBAV KOJA TRAJE 83 GODINE! Najstariji bračni PAR na svetu OTKRIVA TAJNU DUGOG BRAKA (FOTO+VIDEO)

Lajl (108) i Eleanor (107) Gitens iz Majamija upisani su u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji živi bračni par na svetu – a njihova priča je prava životna bajka.

U vremenu kada brakovi često pucaju posle nekoliko godina, priča o Lajlu i Eleanor Gitens iz Majamija vraća veru u ljubav. Oni su zvanično proglašeni za najstariji živi bračni par na svetu, a ove godine proslavili su neverovatnu 83. godišnjicu braka.

Par se upoznao još davne 1941. godine na Univerzitetu – Lajl je bio zvezda košarkaške ekipe, dok je Eleanor uživala gledajući ga kako igra. Venčali su se 4. juna 1942, u jeku Drugog svetskog rata.

Njihova ljubav prošla je kroz ratne godine, kada je Lajl bio raspoređen u Italiju, dok je Eleanor bila trudna sa prvim detetom. Razmenjivali su pisma, iako su vojni cenzori menjali sadržaj. Nakon rata, zajedno su odgajali troje dece u Njujorku.

Eleanor je sa 69 godina stekla doktorat iz urbane edukacije, dok je Lajl ušao u Hall of Fame univerziteta. U intervjuu iz 2022. otkrili su da su gotovo svako veče pili martini, a kasnije u penziji prešli na pivo uz ručak – možda baš u tome leži deo njihove dugovečnosti.

Na pitanje o tajni braka, Eleanor je jednostavno rekla: „Volimo jedno drugo.“ Lajl je dodao: „Volim svoju suprugu.“

Danas, u poznim godinama, uživaju u Majamiju, okruženi porodicom koja brine o njima. Njihova priča je dokaz da prava ljubav može da traje ceo život – i duže.

Autor: Dalibor Stankov