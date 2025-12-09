Naučnici se odsekli od straha: Ka Zemlji juri objekat nepoznatog porekla!

Zemlju u decembru očekuje redak kosmički događaj – objekat 3I/ATLAS, telo veličine Menhetna, koje se kreće kroz Sunčev sistem brzinom od oko 209.000 km/h. Njegov hemijski sastav iznenadio je astronome i izazvao zabrinutost naučne zajednice.

Istraživanja su pokazala prisustvo metanola i cijanovodoničnih jedinjenja – molekula ključnih za nastanak složenih organskih materija, ali i supstanci koje su se nekada koristile u vojne svrhe. Upravo ta kombinacija podstakla je sumnje da objekat možda nije u potpunosti prirodnog porekla.

Lobova upozorenja

Harvardski astrofizičar Avi Lob smatra da 3I/ATLAS ne liči na običnu kometu. Prema njegovim analizama, hemijski tragovi ukazuju na procese povezane sa formiranjem aminokiselina i nukleinskih baza – osnova DNK i RNK.

„Ovo može biti naš najbliži kontakt sa materijom ili tehnologijom vanzemaljskog porekla“, upozorio je Lob.

On podseća da su cijanovodonične supstance korišćene i u vojne svrhe tokom Prvog svetskog rata, što dodatno izaziva nelagodnost.

Šta kažu ostali stručnjaci?

NASA ga zvanično klasifikuje kao kometu dugu oko 19 kilometara, ali deo naučnika smatra da ta definicija ne objašnjava sve anomalije. Većina astrofizičara veruje da će objekat jednostavno proći kroz Sunčev sistem i nestati u daljini, ali hemijski sastav i dalje zbunjuje.

Posebna pažnja biće usmerena na 19. decembar, kada će se 3I/ATLAS približiti Zemlji više nego mnogi međuzvezdani posetioci u prošlosti.

Autor: Dalibor Stankov