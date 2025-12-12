AKTUELNO

SNIMAK PSA RAZNEŽIO MILIONE: Jelka je ipak najzabavnija igračka (VIDEO)

Snimak malog psa koji se igra sa novogodišnjim ukrasima podelila je Lorejn i raznežila ceo internet.

Video zapisi nestašnih i zaigranih štenaca mnogima od nas gotovo uvek izmame osmeh na lice.

Slatki i smešni snimci pasa koji tek otkrivaju svet oko sebe, dovoljni su za podizanje raspoloženja odmah na početku dana.

Takav je i snimak koker španijela koji se igra sa božićnom kuglicom.

Pas je seo ispred bora i šapicom i njuškom udarao po najnižoj zelenoj kuglici na boru.

Preslatki trenutak snimila je njegova vlasnica, Lorejn, koja nije mogla da ne podeli ovaj trenutak sa milionima na TikToku.

Nakon objave, u komentarima su joj se javili brojni korisnici TikTok-a koji su napisali da im je preslatki psić ulepšao dan.

