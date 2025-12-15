Nesvakidašnja scena u avionu! 'Putnik' prestravio sve: Šunjao se po kabini, ljudi vrištali od šoka (VIDEO)

Putnici na letu ka Karibima nisu mogli da uživaju tokom leta jer je avion morao da bude prizemljen nakon što je otkriven ogroman pacov koji se sakrio u kabini, što se vidi na jezivom videu koji kruži internetom.

"Veoma je neprijatno za putnike koji su morali da dožive ovo iskustvo" rekao je predstavnik KLM-a za holandski medij RTL News.

Erbas A330 je trebalo da leti iz Amsterdama u Holandiji za Arubu, a potom da nastavi ka Bonaireu 10. decembra.

Plan leta je propao nakon što je neočekivani "putnik“ primećen kako se šunja po kabini, prenosi Aviation24.

Na snimku se vidi kako se glodar penje po rukohvatu dok putnici vrište od šoka, poput scene iz broda zahvaćenog kugom.

Pošto je pacov otkriven iznad okeana, pilot nije imao drugog izbora nego da nastavi put ka Arubi.

Po dolasku, avion je izuzet iz upotrebe i temeljno očišćen, izveštava The Independent.

"Putnici su ostali smireni, a osoblje je pažljivo pratilo životinju," rekao je portparol aviokompanije.

"Životinja se takođe nije približavala hrani."

Putnici pogođeni ovim incidentom dobili su noćenje, dok je KLM pokušavao da obezbedi alternativne letove.

Još uvek nije jasno kako je pacov uspeo da uđe u avion, ali ovo nije prvi put da su glodari primećeni u kabinama.

U 2024. godini, prestrašeni putnici primetili su pacova kako trči iznad prtljažnika na letu Spirit Airlines-a od Dalasa, Teksas do Los Anđelesa, Kalifornija.

Pored rizika po higijenu, glodari mogu da grizu avione žice, što može izazvati kvar ili požar.

Autor: Marija Radić