Nova studija pokazala: Zemljina atmosfera 'curi' na Mesec

Magnetno polje naše planete moglo bi biti ono što usmerava čestice iz Zemljine atmosfere na površinu Meseca, pokazali su rezultati naučne studije objavljeni na australijskom portalu Sciencealert.

Kako se navodi, iznenađujuće obilje isparljivih elemenata otkriveno je u lunarnom regolitu otkako su astronauti Apola doneli uzorke.

U pitanju je fina, kamenita prašina koja pokriva površinu Meseca.

Solarni vetar je mogući izvor isparljivih elemenata, ali to samo po sebi ne može objasniti ove nivoe, posebno azota, navodi portal.

Sićušni meteoriti koji udaraju u Mesec takođe bi mogli menjati površinu Meseca.

Zemljina atmosfera je predložena kao potencijalni izvor, ali se pretpostavljalo da bi to bilo moguće samo pre nego što se razvilo magnetno polje naše planete.

Kada bi se to dogodilo, polje bi zarobilo većinu atmosferskih čestica.

Nova studija, koju su sproveli astrofizičari sa Univerziteta u Ročesteru, istražila je tu pretpostavku.

Tim je simulirao dva scenarija kako bi video koji najbolje odgovara podacima.

Jedan je model takozvane "rane Zemlje" bez magnetnog polja i sa jačim solarnim vetrom, a drugi model "moderne Zemlje" sa jakim magnetnim poljem i slabijim solarnim vetrom.

Scenario moderne Zemlje bolje je odgovarao opisu, što je, kako navodi portal, predstavljalo iznenađenje.

Solarni vetar izbacuje naelektrisane čestice iz atmosfere, šaljući ih da se kreću duž linija magnetnog polja planete.

Zemljina magnetosfera nije, kao što ime sugeriše, savršena sfera.

Umesto toga, oblikovana je više kao rep komete zahvaljujući stalnom pritisku solarnog vetra.

A kada Mesec prođe kroz taj rep, čestice se talože na površini Meseca.

Prethodne studije sugerisale su da bi sličan mehanizam mogao biti dostavljanje kiseonika na Mesec, stvaranje vode, pa čak i rđe.

Nova studija sugeriše da ovaj proces traje milijardama godina, dajući ovim isparljivim česticama dovoljno vremena da se nakupe u lunarnom regolitu.

Imajući u vidu da se Zemljina atmosfera drastično promenila u tom periodu, na površini Meseca mogla bi se sačuvati vredna vremenska kapsula istorijskih podataka.

Autor: Marija Radić