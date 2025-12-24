Sutra je veliki praznik: Slavimo jednog od najpoštovanijih svetitelja, a ovo su najvažniji običaji

Sveti Spiridon Trimituntski jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svetu, poznat po svojoj skromnosti, blagosti i brojnim čudima. Njegov život bio je primer vere pretočene u svakodnevna dela, a narodna predanja o njemu prenose se vekovima, svedočeći o snazi molitve, praštanja i pomoći onima kojima je najpotrebnija. Praznik posvećen njemu proslavljamo 25. decembra.

Skroman početak i put ka episkopstvu

Sveti Spiridon rođen je oko 270. godine na Kipru, u vreme vladavine cara Konstantina. Vodio je jednostavan život, bavio se stočarstvom i rano se oženio. Sa suprugom je dobio ćerku Irinu, ali nakon ženine smrti potpuno se posvetio Bogu i veri.

Njegova ćerka sledila je očev duhovni put, a Spiridon je, zahvaljujući svom poštenju i pobožnosti, izabran za episkopa grada Trimifunta. Iako je nosio visoko crkveno zvanje, do kraja života ostao je skroman, blizak narodu i jednostavan u ponašanju.

Branilac vere i učesnik Prvog vaseljenskog sabora

Sveti Spiridon učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gde se borio protiv jeresi i branio temelje hrišćanske vere. Predanje kaže da je upravo njegovom rečju i čudima mnoge ljude vratio pravoslavlju.

Upokojio se 348. godine, a njegove netruležne mošti i danas se čuvaju na ostrvu Krf, čiji je nebeski zaštitnik. Vernici iz celog sveta dolaze da mu se poklone, verujući u njegovu isceliteljsku moć.

Svetitelj koga posebno poštuju majke, deca i bolesni

Zbog svoje dobrote i blagosti, Sveti Spiridon posebno je blizak majkama i deci. U narodu postoji verovanje da bolesni koji njegov dan provedu u manastiru ili u molitvi mogu dobiti isceljenje ili olakšanje.

Poznat je i kao zaštitnik zanatlija, naročito obućara, kožara, krojača, kovača i grnčara. Predanje kaže da je upravo on načinio prve predmete od gline, vreću i čak jednostavnu košulju, čime je simbolično zaštitio ljude koji žive od svog rada.

Snaga praštanja i čuda dobrote

Jedna od priča kaže da je Sveti Spiridon bio slep na jedno oko, jer ga je jedan obućar nehotice povredio šilom. Umesto ljutnje, svetitelj je plakao nad njegovom greškom i na kraju ga blagoslovio, ostavivši snažnu poruku o praštanju i smirenju.

Za njega se vezuju i brojna čuda. Prema narodnom predanju, zmiju je pretvorio u zlato kako bi pomogao siromahu da vrati dug. Veruje se da je pomagao onima koji nemaju, vaskrsavao mrtve, zaustavljao tok reke i čak iscelio cara Konstantina od teške bolesti.

Pouka o poštenju: priča o sto koza

Jedna od najpoznatijih priča govori o trgovcu koji je od Svetog Spiridona kupio sto koza, ali je platio samo devedeset devet, računajući na to da svetitelj ne broji novac. Kada je trgovac krenuo, sve koze su pošle za njim osim jedne, koja se uporno opirala.

Tada mu se Spiridon obratio rečima: "Ova životinja se ne opire bez razloga. Zar nisi zadržao njenu cenu?" Postiđeni trgovac priznao je prevaru, doplatio za kozu, a ona je odmah krenula za stadom.

Zaštitnik ostrva Krf

Sveti Spiridon smatra se večnim čuvarom ostrva Krf. Prema predanju, više puta je spasao ostrvo od kuge, gladi i napada osvajača. Njegove mošti se četiri puta godišnje iznose u svečanoj litiji ulicama grada.

Jedan od najpoznatijih događaja zbio se 1716. godine, kada su stanovnici Krfa, posle dugotrajne opsade, izneli mošti Svetog Spiridona na gradske bedeme. Nakon molitve, podigla se snažna oluja koja je uplašila osvajače, pa su odustali od napada.

Priče o Svetom Spiridonu i danas žive u narodu kao svedočanstvo vere, poštenja i pomoći bližnjem. Njegov lik ostaje simbol tihe snage, pravde i čuda koja se dešavaju onima koji veruju iskreno i bez kalkulacije.

