DAN KADA SE MOLITVE POSEBNO ČUJU: Sutra se obeležavaju Sveti Grigorije Čudotvorac i 25. nedelja po Duhovima

Sutra pravoslavni vernici slave Svetog Grigorija Čudotvorca, jednog od najpoštovanijih svetitelja trećeg veka, poznatog po čudesima, hrabrosti i neobičnoj duhovnoj snazi.

Rođen u Neokesariji u paganskoj porodici, okrenuo se hrišćanskim učiteljima kada je osetio da mu dotadašnje znanje ne daje odgovore. Njegov put od učenog mladića do svetitelja bio je put dubokog preobražaja i predanosti veri.

Predanja o njegovim čudesima i dalje se prepričavaju. Za vreme progona hrišćana sakrio je vernike na planini, molio se na otvorenom, a rimski vojnici ih nisu videli iako su ih više puta tražili. Govorilo se da je isceljivao bolesne, preobraćao zlobne u dobre ljude, predviđao događaje i čitao misli. Zbog toga ga nazivaju Čudotvorcem i drugim Mojsijem.

Njegov praznik se slavi 30. novembra po novom kalendaru i obeležen je crvenim slovom. To je dan kada se izbegavaju teški poslovi, rasprave i sve što remeti mir doma. Vernici ga obeležavaju molitvom, tihom zahvalnošću i sabiranjem, jer se veruje da Sveti Grigorije posebno čuje molbe izgovorene na njegov dan.

Molitva i želja koju svetitelj uslišava

U narodu je ostao običaj da svako ko sutra u crkvi upali sveću Svetom Grigoriju i u tišini izgovori želju može očekivati da će biti uslišan, pod uslovom da je molitva iskrena i čista. Kaže se da Sveti Grigorije naročito štiti ljude koji nose teret bolesti, tuge, nepravde ili životnih dilema. Veruje se da čovek koji ne veruje, a pročita njegove zapise baš na ovaj dan, može doživeti duhovni preokret.

Običaji za 30. novembar kao crveno slovo

Ovaj dan se smatra tihim i blagoslovenim. Ne započinju se veliki kućni poslovi niti obaveze koje izazivaju napetost. Običaj je da se u čast svetitelja umesi hleb ili napravi skromni kolač kao simbol zahvalnosti. Posebno se preporučuje molitva za zdravlje i zaštitu porodice, jer se veruje da Sveti Grigorije donosi snagu telu i mir duši.

Šta znači 25. nedelja po Duhovima

Sutra je i 25. nedelja po Duhovima, važan trenutak u liturgijskoj godini koji naglašava povratak suštini i delima ljubavi. U ovoj nedelji čita se Jevanđelje o isceljenju žene koja je bila povijena osamnaest godina. Isceljenje se dogodilo subotom, ali se to čitanje sluša u nedelju, jer je tako određeno tipikom, a poruka je univerzalna.

U središtu je ideja da dobrota i milost uvek stoje iznad forme i ljudskih pravila. Ova nedelja se od strane vernika doživljava kao poziv da se smire, otpuste teret i vrate onome što dušu čini čistom.

Autor: Iva Besarabić