U najhladnijem gradu temperatura pada do -60 stepeni: Evo šta njegovi stanovnici moraju da rade zbog EKSTREMNIH uslova (VIDEO)

Stanovnici ovog grada u Sibiru moraju se dobro i slojevito obući, pre nego što kroče napolje, jer temperature zimi dosežu nepodnošljive vrednosti.

Jakutsk je poznat kao “najhladniji grad na svetu”, a u njemu živi oko 355.000 ljudi, od kojih mnogi rade u rudnicima dijamanata.

Vegetacija ne preživljava zimu

Tokom zime, Jakutsk postaje leden, a najniža temperatura ikada je zabeležena 5. februara 1891, kada su uređaji pokazivali -64,4 °C.

Sunčeva svetlost u zimskim mesecima je izuzetno retka, a ranije ovog meseca temperature su pale na -45°C.

Uprkos ekstremnoj hladnoći život u Jakutsku teče dalje, prenosi Daily Mail.

Zbog surovih klimatskih uslova, lokalna ishrana uglavnom se sastoji od mesa i ribe, dok vegetacija gotovo da ne preživljava u hladnom vremenu.

Priprema za izlazak napolje

Jutjuberka Kijun B, koja je odrasla u Jakutsku, otkriva kako ljudi iz njenog rodnog kraja preživljavaju zimu.

“Neophodno je nositi više slojeva odeće“, kazala je, dodajući da su kolena posebno podložna smrzavanju.

Njena sestra, Dajana, pokazala je kako se priprema za izlazak - počinje sa rolkom i helankama, potom dodaje jaknu i postavljene pantalone.

Rukavice su obavezne, kao i zaštita lica, a da bi sačuvala stopala od hladnoće navlači tradicionalne čizme napravljene od kože irvasa.

Dva stila oblačenja

Kijun objašnjava da žene u Jakutsku imaju dva uobičajena stila oblačenja.

“Jedan je elegantniji, sa kaputima od kune ili lisice, dok je drugi više ležeran sa jaknama punjenim perjem, koje su tople i jeftinije od krznene odeće“.

Prodavci na pijaci, tokom zime, nemaju frižidere, jer je sasvim dovoljno da hranu drže na otvorenom.

Ekstremne temperature znače i da stanovnici često drže automobile upaljene ili pokrivene, kako se ne bi smrzli.

A, kada dođe leto, Jakutsk može da “odahne”, jer prosečne temperature ostaju u plusu - oko 26°C.

Autor: Marija Radić