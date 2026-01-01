'NEMOJTE SE DOKAZIVATI PRED GORIMA OD SEBE' Ova novogodišnja čestitka Duška Radovića i dan-danas se smatra najlepšom

Novogodišnja čestitka Duška Radovića već više od 30 godina se prenosi i čita. Njegove reči nose snažnu poruku i greju dušu.

Čuveni Duško Radović ostavio je iza sebe reči koje ne stare. Među njima je i njegova novogodišnja čestitka, napisana pre više od tri decenije, ali i danas jednako snažna, aktuelna i potrebna. Godinama se prenosi, prepisuje i deli, jer u sebi nosi poruku koja umiruje, podseća i greje dušu.

Radovićeve reči nisu samo lepa želja za početak godine – one su mali životni podsetnik, tih i nenametljiv, ali duboko tačan. Ko je nikada nije pročitao, trebalo bi da je upozna, jer se u njoj krije ono što često zaboravljamo dok jurimo kroz dane.

U nastavku prenosimo čestitku Duška Radovića u celosti:

„Danas je prvi dan, početak.

Želim vam da vas ne boli ono što vas je bolelo, a da vas voli ono što vas nije volelo. Želim da vam deca budu bolja od vas, da se više vi hvalite njima nego oni vama.

Da želite i možete više nego što vam treba, a da sve što vam pretekne podelite sa onima koji ne mogu kao vi.

Želim da budete potrebniji drugima nego oni vama.

Želim da vas dobro služe noge, da na njima provedete veći deo nove godine, da imate više posla nego vremena.

Nemojte uzimati mnogo više nego što dajete.

Da vam ono što imate ne bude manje od onoga što nemate.

Nova godina će, razume se, stići i onima koji je ne budu čekali.

Međutim, sva čar je u čekanju, a ne u Novoj godini.

Lepo je čekati nešto za šta ste sigurni da će doći.

U životu smo čekali razne stvari, a sigurno su nam uvek dolazile samo Nove godine.

Na kraju ove i na početku nove godine, mogli bismo se kao deca zakleti, ili makar reći sebi:

neću više nikad, ili ću manje nego do sada, ili samo onoliko koliko moram, jer sam takav kakav sam.

Nemojte se danas boriti za ono protiv čega ste se nekad borili.

Nemojte tuđim greškama opravdavati svoje.

Nemojte raditi ono čega bi se vaši roditelji stideli i čega će se vaša deca sutra stideti.

Nemojte sebe proglašavati jedinim i najboljim.

Najbolji više nisu živi, a mi smo tu jer njih više nema.

Oslobađajte se sluga i pomozite im da ne budu sluge, čak i kada bi oni to želeli.

Poštujte druge ljude.

Nemojte ih nazivati prijateljima samo onda kada su vam potrebni.

Nemojte se dokazivati pred gorima od sebe, pred ravnodušnima i pred onima kojima bi trebalo platiti piće da bi vas slušali i verovali vam.

Nemojte stalno vikati i tražiti još.

Ponekad recite: dosta je, neću više, hvala – ni ovo nisam zaslužio.

Nemojte tražiti da vam se unapred plati ono što tek treba da uradite.

Pre toga vratite ili uradite ono što ste već uzeli.

Budite skromni zato što vi to želite, a ne samo zato što vam drugi ne daju.

Želim vam, na kraju, da ova godina ima više sreće sa vama nego prethodna.“

Autor: Iva Besarabić