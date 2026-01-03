MAGIJA NA NEBU: Večeras prvi vučji supermesec – kosmički spektakl za moćan početak godine!

Večeras nas očekuje jedan od najsjajnijih prizora koje Mesec može da ponudi – vučji supermesec, retka pojava koja se događa u trenutku kada je Zemlja najbliža Suncu.

Nebo večeras donosi magičan prizor: prvi vučji supermesec u 2026. godini. Ovaj fenomen nastaje zahvaljujući retkom spletu čak tri kosmička faktora koji Mesecu daju dodatni sjaj.

Naime, superpun Mesec će se pojaviti samo nekoliko sati nakon perihela – trenutka kada je Zemlja najbliža Suncu. Tokom perihela, koji se svake godine dešava početkom januara, Zemlja je oko 3,4 odsto bliža Suncu nego u najudaljenijoj tački svoje orbite. To znači da u sistem Zemlja–Mesec stiže više Sunčeve svetlosti, što Mesecu donosi dodatni „boost“ u sjaju.

Poreklo imena

Naziv „Vučji Mesec“ potiče iz tradicija severnoameričkih starosedelaca i evropskog folklora. Prema predanju, tokom hladnih januarskih noći često se čulo zavijanje vukova, pa je pun Mesec u tom periodu dobio ovo ime.

Kosmički kalendar 2026.

Tokom 2026. godine očekuju nas još dva supermeseca – u novembru i decembru, kao i takozvani plavi Mesec u maju.

Meteorska kiša Kvadrantidi

Ovaj supermesec se događa gotovo istovremeno sa vrhuncem meteorske kiše Kvadrantidi, jedne od najjačih godišnjih meteorskih kiša. Ipak, snažan sjaj punog Meseca verovatno će umanjiti vidljivost slabijih meteora.

Autor: Dalibor Stankov