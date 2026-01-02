AKTUELNO

Nebo će goreti u subotu: Stiže nam poslednji SUPERMESEC i moćni "Vučji sjaj", ovako ćemo ga doživeti

Ljubitelji astronomije i prirodnih fenomena, pripremite se – 4. januara nas očekuje neobično veliki i sjajni pun Mesec. Ovo je finalni čin ciklusa „supermeseca“ koji traje još od oktobra, što znači da je ovo poslednja prilika u dogledno vreme da vidite naš prirodni satelit u ovolikom sjaju.

Šta je zapravo Supermesec?

Ovaj fenomen se događa kada se Mesec na svojoj eliptičnoj putanji nađe u tački najbližoj Zemlji. Rezultat je impresivan: Mesec može delovati do 14% veće i čak 30% svetlije nego uobičajeno. Iako će tehnički biti najpuniji u subotu oko 10 časova pre podne, najbolji doživljaj nas čeka tokom cele noći između petka i subote.

Zašto ga zovu „Vučji Mesec“?

Januarski pun Mesec kroz istoriju je dobijao različita imena poput Vučji, Hladni ili Tvrdi Mesec. Iako ovi nazivi zvuče drevno, popularizovani su tek nedavno kroz modernu kulturu i astrologiju, dajući ovoj pojavi dozu mistike.

Dobra vest je da vam ne trebaju teleskopi niti skupa oprema: Za razliku od gledanja zvezda, supermesec je najbolje posmatrati iz naseljenih mesta. Zgrade i drveće na horizontu stvaraju optičku iluziju zbog koje će on delovati još gigantskije. Januarski Mesec zauzima najvišu tačku na nebu u poređenju sa ostatkom godine, pa će biti vidljiv duže nego inače.

Ovaj nebeski spektakl prati i meteorska kiša Kvadrantida. Ipak, priroda nam je ove godine priredila mali izazov – snažna svetlost Supermeseca će verovatno „prigušiti“ sjaj meteora, pa će samo najuporniji posmatrači uspeti da uoče zvezde padalice kroz blještavilo punog kruga.

