SpejsEks kapsula sa bolesnim astronautom i tri člana posade sletela kod Kalifornije (FOTO)

Kapsula SpejsEks Dragon, koja je prevozila četvoročlanu posadu astronauta iz Međunarodne svemirske stanice na Zemlju, zbog ozbiljnog medicinskog stanja jednog od astronauta, bezbedno se danas spustila u Tihi okean kod obala Kalifornije, prenosi Rojters.

Kapsula se spustila padobranom u okean kod San Dijega oko 9.45 sati po srednjeevropskom vremenu, čime je okončano više od deset sati dugo spuštanje sa Međunarodne svemirske stanice i prolazak kroz Zemljinu atmosferu, što su uživo prenosili američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) i SpejsEks.

U prvoj medicinskoj evakuaciji koju je sprovela NASA, na Zemlju su se nakon pet meseci u svemiru vatili američki astronauti Majk Finke i Zina Kardman, kao i ruski i japanski astronauti Oleg Platonov i Kimi Jui.

NASA je saopštila da je povređeni član posade u stabilnom stanju.

Američka svemirska agencija je odbila da otkrije koji član posade ima zdravstveni problem ili da pruži detalje o problemu, ali je naglasila da povratak nije bio hitan slučaj.

Zbog medicinskog problema, misija četvoro astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici bila je skraćena za mesec dana.

Autor: Marija Radić