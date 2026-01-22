Makron u Davosu privukao pažnju zbog naočara: Sad vlada opšta pomama za njima - zna se i koliko koštaju

Nakon što se francuski predsednik Emanuel Makron u sredu pojavio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu noseći pilotske sunčane naočare Henry Jullien Pacific S 01, usledio je ogroman interes javnosti.

Povećana potražnja za informacijama o ovom modelu dovela je do privremenog pada zvaničnog sajta francuskog luksuznog brenda, dok je pristup stranici i dalje otežan.

Iako su naočare, čija je cena 659 evra, privukle pažnju kao luksuzni modni detalj, razlog njihovog nošenja bio je zdravstvene prirode. Iz kabineta predsednika Francuske za Reuters je saopšteno da je Makron nosio sunčane naočare zbog pucanja krvnog suda u oku. Predsednik je prethodne nedelje zaista viđen sa izraženim crvenilom na jednom oku.

Podeljene reakcije i internet fenomen

Makronovo pojavljivanje sa naočarima izazvalo je podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni komentarisali da predsednik Francuske izgleda „cool“, američki predsednik Donald Tramp ga je javno ismejao.

„Gledao sam ga juče sa tim prelepim sunčanim naočarima. Šta se, dođavola, dogodilo?“ rekao je Tramp tokom svog obraćanja u Davosu.

Umesto da fokus bude na zdravstvenom problemu, pažnja javnosti preusmerena je na skupi modni dodatak, što je ovaj događaj pretvorilo u internet fenomen. Reč je o još jednom primeru kako odevni predmet koji nosi politička figura - poput Nike trenerke venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura ili kape „Make America Great Again“ Donalda Trampa - može postati globalna vest i „meme“ na mrežama.

Naočare kao simbol i poruka

Model Pacific S 01 brenda Henry Jullien, vredan 659 evra, nije samo privukao pažnju na Makronovo obraćanje, već je stvorio i imidž borbenog pilota nalik onom iz filma „Top Gun“, čime je dodatno naglašena ozbiljnost njegove poruke.

