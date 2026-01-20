PINK.RS PAPARACO! Francuski predsednik Makron uhvaćen između sastanaka u Davosu – svi gledaju u jedno

Dok svetski lideri u Davosu tokom Svetskog ekonomskog foruma prelaze sa sastanka na sastanak, naš reporter zabeležio je detalj koji je privukao pažnju javnosti. Francuski predsednik Emanuel Makron pojavio se sa naočarima upadljivog plavog okvira, koje je nosio i tokom zvaničnih obaveza.

Makron je prvi put primećen sa naočarima u petak, tokom sastanka u Jelisejska palata, a danas i na Svetskom ekonomskom forumu u Davos. Između panela i bilateralnih razgovora, francuski predsednik delovao je opušteno, zadržavajući se u kraćim razgovorima sa saradnicima i delegacijama.

Tokom boravka u Jelisejskoj palati, Makron je objasnio razlog zbog kog nosi naočare:

„Molim vas da izvinite zbog ovih naočara, koje su povezane sa manjim problemom. Moraću da ih nosim neko vreme, tako da ćete morati da me trpite u ovom stanju.“

Podsetimo, prošlog četvrtka Makron se pojavio sa primetnim crvenilom desnog oka tokom novogodišnjeg obraćanja Oružanim snagama u vojnoj bazi Istr, u regionu Buš-di-Ron. Tada je situaciju iskoristio za šalu.

„To je samo sitnica. Smatrajte to referencom na tigrovo oko. Za one koji su razumeli referencu, to je znak odlučnosti“, rekao je Makron uz osmeh.

Francuski predsednik je tom prilikom aludirao na pesmu „Eye of the Tiger“ američkog rok benda Survivor, poznatu iz filma Roki III sa Silvester Stalone u glavnoj ulozi.

Naočare sa plavim okvirom tako su, makar privremeno, postale prepoznatljiv detalj Makronovih javnih nastupa, od Pariza do Davosa, dok francuski predsednik nastavlja gust raspored sastanaka i međunarodnih razgovora.

Autor: P. J.