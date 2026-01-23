Milioner (79) objavio oglas za ženu - mora biti mlađa, niska, a jedan horoskopski znak je strogo zabranjen

Pruža luksuzni način života kao deo svoje ponude budućoj supruzi.

Ovaj oglas postao je tema rasprave u javnosti zbog svojih neobičnih detalja.

Engleska javnost bruji o neobičnom oglasu koji zvuči kao da je ispao iz period-drama serije. Sir Benjamin Slade, 79-godišnji aristokrata, milijarder i vlasnik istorijskog imanja Maunsel House, javno traži mladu ženu koja bi mu rodila zakonitog muškog naslednika. I to nije sve, jer kkonkurs za buduću suprugu dolazi sa detaljnom listom strogih kriterijuma.

Slade potiče iz bogate porodice čija istorija na jugozapadu Engleske traje već vekovima. Iako iza sebe ima jedan brak i brojne medijski zapažene veze, nikad nije dobio sina. Zbog toga je, kaže, spreman da se ponovo oženi – ali pod jasno definisanim uslovima.

Prvi među njima je razlika u godinama od najmanje 20 godina. I dok zvuči kao stereotipan zahtev starijeg milionera, Slade tvrdi da iza toga stoji porezni razlog. Supružnici u Britaniji međusobno nasleđuju imovinu bez poreza, ali kada žena kasnije prenosi bogatstvo na dete, nastaje problem: 40% poreza na nasledstvo.

Da bi se izbegla ta stopa, darodavac mora da poživi najmanje sedam godina nakon prenosa imovine. Slade zato insistira na statistički „dugovečnoj“ supruzi koja će imati vremena da zakonito prebaci bogatstvo njegovom sinu bez da država uzme ogromni deo nasledstva.

Lista uslova je duga

Aristokrata je javno objavio listu kriterijuma, koja uključuje to da nema alkohola, narkotika, da je obavezna vozačka dozvola, helikopterska pilotska dozvola (kao plus), određeni horoskopski znaci potpuno isključeni (Škorpija posebno), poželjno poreklo iz "dobre porodice" sa grbom, da nije iz Škotske, da nije komunista, i da ne voli isti pol, zabranjuje čitanje određenih britanskih novina, da je maksimalno visoka 165 cm, potrebno je da voli šetnju, plivanje i da bude sportski tip, kao i da gaji interesovanje za ples, streljaštvo, karte i logičke igre je plus

Slade dodaje da ženi „nije dozvoljeno da potiče iz pojedinih država“, ali te detalje nije javno precizirao.

Šta nudi zauzvrat?

Pored života na luksuznom imanju, buduća supruga dobila bi:godišnji prihod od 50.000 funti, smeštaj na istorijskom posedu Maunsel House, automobil i potpuno finansiranu svakodnevicu, putovanja i dodatne privilegije života aristokratije

Slade već ima ćerku iz stare veze, ali je – prema sopstvenom priznanju nikada nije upoznao. Sada želi sina koji će naslediti imanje i krvnu lozu, a svoj oglas je otvoreno formulisao kao poziv ženama koje žele „ulogu u očuvanju tradicije starog engleskog plemstva“.

Autor: S.M.