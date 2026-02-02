40 GODINA OD KATASTROFE: Skoro niko ne zna da u dubini černobiljske šume i dalje vreba KANDŽA (VIDEO)

Četiri decenije nakon nuklearne katastrofe koja je potresla svet, Černobilj i dalje predstavlja jedno od najopasnijih i najfascinantnijih mesta na planeti.

Iako je ljudski život odavno nestao iz Zone isključenja, posledice havarije u reaktoru broj četiri i dalje su duboko utisnute u pejzaž - u betonu, zemljištu i napuštenim predmetima koji svedoče o dramatičnim danima nakon eksplozije.

Zona isključenja privlači istraživače

Jedan od takvih predmeta, gotovo simbol černobiljske tragedije 1986. godine, jeste metalna kandža, deo građevinske mehanizacije korišćene za uklanjanje visoko radioaktivnog materijala iz ruševina uništenog reaktora.

Ova masivna metalna alatka ostala je napuštena u šumi, u blizini Pripjata, gde i danas zrači - kao tihi podsetnik na razmere katastrofe.

Tokom godina, Zona isključenja je privlačila istraživače, dokumentariste i avanturiste. Među njima je i jutjuber Tom, koji je prilikom svoje posete zabeležio nivoe zračenja oko metalne kandže.

Njegovi merni uređaji registrovali su takozvana “žarišta“ - mesta s povećanom radioaktivnošću, dovoljno snažna da aktiviraju alarm na kontrolom uređaju.

Da li je kandža opasna?

Stručnjaci objašnjavaju da je radioaktivnost kandže očekivana, s obzirom da je iskorišćena za rukovanje izuzetno opasnim materijalom, neposredno nakon eksplozije reaktora.

Ipak, procene pokazuju da kratkotrajno zadržavanje u njenoj relativnoj blizini ne predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

To, naravno, ne znači da bi život u njenoj blizini bio bezbedan, ali sama poseta ne nosi dugoročne posledice po zdravlje, prenosi Chernobyl Story.

"Slonovo stopalo" velika pretnja

Uprkos radioaktivnoj prošlosti, kandža je godinama postala neobična turistička atrakcija. Posetioci su se fotografisali, pa čak i penjali na nju, često potcenjujući činjenicu da se nalaze pored predmeta koji je nekada bio direktno uključen u jednu od najgorih nuklearnih nesreća u istoriji.

Ovaj kontrast između opasnosti i ljudske radoznalosti najbolje oslikava černobiljsku Zonu isključenja - prostor u kojem se priroda polako vraća, ali radioaktivno nasleđe ostaje, prenosi LadBible.

Iako se metalna kandža smatra jednim od najprepoznatljivijih ostataka katastrofe, stručnjaci ističu da ona nije najveća opasnost u Černobilju. Prava pretnja krije se duboko ispod samog reaktora - u masi ekstremno radioaktivnog materijala poznatoj kao “Slonovo stopalo“, koja i danas važi za jedno od najopasnijih mesta na svetu.

Autor: Marija Radić